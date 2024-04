Ikšķilē plāno samazināt vienu no augstākajiem siltuma tarifiem valstī Leta

No nākamā gada SIA "Ikšķiles māja" plāno samazināt siltuma tarifu, kas pašlaik ir viens no augstākajiem valstī. Kā liecina tarifu projekts, kuru uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, no 2023.gada 1.janvāra siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Ikšķilē plānots samazināt līdz 228,45 eiro par MWh bez pievienotās vērtības nodokļa jeb aptuveni par ceturto daļu.