Ceturtdiena, 23.04.2026 15:31
Georgs, Jurģis, Juris
Ikšķilē plānots pārbūvēt Daugavpils šoseju un veidot gājēju-velosipēdu ceļu no Ikšķiles līdz Ogrei

Foto: pexels.com
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) ir izsludinājusi iepirkumu par Daugavpils šosejas (A6) pārbūvi Ikšķilē, kur pārbūvēs abas brauktuves, kā arī taps gājēju-velosipēdu ceļš posmā no Ikšķiles līdz Ogrei, liecina informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Iepirkumā paredzēti arī trokšņa samazināšanas pasākumi un gājēju tuneļa pārbūve Ikšķilē.

Daugavpils šosejas abu brauktuvju pārbūve paredzēta nepilnu divu kilometru garumā, savukārt gājēju-velosipēdu ceļa gar Daugavpils šoseju izbūve plānota 3,9 kilometru garumā.

Darbu izpildes laiks būs 240 dienas jeb astoņi mēneši.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirs saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu.

Piedāvājumus iepirkumā varēs iesniegt līdz šā gada 6. maijam.

LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?