Iepirkumā paredzēti arī trokšņa samazināšanas pasākumi un gājēju tuneļa pārbūve Ikšķilē.
Daugavpils šosejas abu brauktuvju pārbūve paredzēta nepilnu divu kilometru garumā, savukārt gājēju-velosipēdu ceļa gar Daugavpils šoseju izbūve plānota 3,9 kilometru garumā.
Darbu izpildes laiks būs 240 dienas jeb astoņi mēneši.
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirs saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu.
Piedāvājumus iepirkumā varēs iesniegt līdz šā gada 6. maijam.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.