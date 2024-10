Ikšķilē un Tīnūžu pagastā apgaismojumus nomainīs uz LED gaismekļiem

Ogres novads jau kopš 2014. gada īpašu uzmanību ir pievērsis ielu apgaismojuma modernizācijai un pārejai uz viedu apgaismojuma sistēmu, kas ietver ne tikai LED gaismekļu uzstādīšanu, bet arī to aprīkošanu ar kustību sensoriem. Tomēr joprojām liela daļa apgaismojuma infrastruktūras novadā ir tehniski un morāli novecojusi, vietām traucējot gaismas padevi līdz ar tumšā laika iestāšanos, radot pamatotas bažas par kriminalitātes pieaugumu un dažādu savainojumu gūšanu, ko var izraisīt krituši koku zari, pamesti sadzīves priekšmeti, bedres u.c. Vērā ņemams ir arī fakts, ka šobrīd vēl nozīmīgu daļu ielu apgaismojuma veido nātrija gāzizlādes spuldzes, kas ir ne tikai veselībai bīstamas, videi nedraudzīgas, bet arī patērē ļoti daudz elektroenerģijas.

Kā viens no efektīvākiem risinājumiem elektroenerģijas patēriņa samazināšanai un arī oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai ir uzstādīt LED apgaismojumu. Tas rada papildu ietaupījumus arī elektroenerģijas ražotājam, jo šajā procesā ievērojami zudumi rodas tieši pārvades (2 %) un sadales (8 %) procesā. LED gaismekļi šobrīd ir galvenais risinājums ielu apgaismojuma sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, un, izmantojot kustības sensorus un efektīvus gaismas regulēšanas algoritmus, viedajām ielu apgaismojuma sistēmām ir lielas nākotnes perspektīvas, radot arī jaunas funkcijas un iespējas pilsētām, kas ir arī milzīgi ekonomiskie ieguvumi.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.- 2034. gadam paredz samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu un efektīvi izmantot energoresursus kā privātajā, tā valsts sektorā.

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt LED gaismekļus, jo salīdzinājumā ar citiem gaismas avotiem tiem piemīt vairākas nozīmīgas priekšrocības, no kurām vislielākā ir tāda, ka ar viedajām ielu apgaismojuma sistēmām, kas aprīkotas ar LED gaismekļiem un kustības sensoriem, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt par 69–73 %, vienlaikus samazināt uzstādīto gaismekļu jaudu par vairāk nekā 50 %. Savukārt sistēmām bez kustības sensoriem mēnesī ir iespējams ietaupīt ap 51–72 % elektroenerģijas, vidēji gadā tas ir līdz 60 %, vienlaikus samazinot uzstādīto gaismekļu jaudu par aptuveni 40 %, nodrošinot tādus pašus vai uzlabotus apgaismojuma kvalitātes parametrus, ja salīdzina ar esošajiem nātrija augstspiediena spuldžu gaismekļiem. Projekta ietvaros paredzamais elektroenerģijas samazinājums būs aptuveni 84%.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritorijas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nomainot nātrija gāzizlādes gaismekļus uz 1107 LED gaismekļiem ar viedo vadību.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt energopatēriņu par 681,4199778 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju par 74,2747775802 t CO2/gadā.

Projektu paredzēts īstenot šādās ielās: Kastaņu iela (Jaunikšķile), Riekstu iela (Jaunikšķile), Sarmas iela (Jaunikšķile), Jāņu iela (Jaunikšķile), Griezes iela (Jaunikšķile), Dzeņu iela (Jaunikšķile), Nogāzes iela (Jaunikšķile), Lazdu iela (Jaunikšķile), Varavīksnes iela (Jaunikšķile), Zīļu iela (Jaunikšķile), Kārļa iela (Jaunikšķile), Līgo iela (Jaunikšķile), Ezera iela (Stacijas stāvlaukums no Ezera ielas) (Jaunikšķile), Liepu iela (Sena Bode-Tautas nams) (Tīnūži), Beverīnas iela (gājēju ceļš) (Tīnūži), Beverīnas iela (Tīnūži), Saulesdārzs, Lupīnu iela (Ādamlauks), Ausekļa iela (Ādamlauks), Indrānu iela (Ādamlauks), Ādama iela (Ādamlauks), Ogres iela (Ādamlauks), Reinpētera iela (Ādamlauks), Futbola laukums pie skeitparka (Ādamlauks), Celmu iela (Ādamlauks), Meža iela (Ādamlauks), Saules iela (Ādamlauks), Gaiļu iela (Ādamlauks), Zvaigžņu iela (Ādamlauks), Lauku iela (Ādamlauks), Dainu iela (Ikšķile), Bērzu iela (Ikšķile), Lakstīgalu iela (Ikšķile), Stacijas iela (Ikšķile), Stacijas iela/gājēju ceļš (Ikšķile), Stacijas stāvlaukums (Ikšķile), Cīruļu iela (Ikšķile), Strazdu iela (Ikšķile), Ceriņu iela(Ikšķile), Skanuļu iela (Ikšķile), Jasmīnu iela (Ikšķile), Dzelzceļa iela (Ikšķile), Pakalnu iela (Ikšķile), Egļu iela (Ikšķile), Paegļu iela (Ikšķile), Skolas iela ( 2 gaismekļi uz staba) (Ikšķile), Skolas iela (2 gaismekļi uz staba) (Ikšķile), Tirgus un pagalmi (Ikšķile), Pārbrauktuves iela (līdz Stacijas ielai) (Ikšķile), Pārbrauktuves iela (no Stacijas ielas ) (Ikšķile), Daugavas prospekts (Ikšķile), Meliorātoru iela (Ikšķile), Peldu iela (Ikšķile), Peldu iela no parka (Ikšķile), Peldu iela no parka (Ikšķile), Peldu iela no Līvciema ielas (Ikšķile), Stāvlaukums pie domes (Ikšķile), Zušu iela (Ikšķile), Puķu iela (Ikšķile), Rīgas iela (līdz Raudas ielai) (Ikšķile), Rīgas iela (no Raudas ielas līdz Robežu ielai) (Ikšķile), Rīgas iela (no Robežu ielas līdz gājēju pārejai) (Ikšķile), Rīgas iela (no gājēju pārejas līdz Upes ielai) (Ikšķile), Gājeju ceļš uz Meinarda salu (Ikšķile), Zemturu iela (laivu piestātne) (Ikšķile), Robežu iela (Ikšķile), Sporta iela (Ikšķile), Stadiona iela (Ikšķile), Asaru iela (Ikšķile), Kraujas iela (Ikšķile), Ozolu iela (līdz Ābolu ielai) (Ikšķile), Ozolu iela (no Ābolu līdz Rīgas ielai) (Ikšķile), Kārklu iela (Ikšķile), Lībiešu parks (Ikšķile), Lībiešu iela (Ikšķile), Papeļu iela (Ikšķile), Dārza iela (Ikšķile), Irbenāju iela ( 2 gaismekļi uz staba) (Ikšķile), Irbenāju iela (2 gaismekļi uz staba) (Ikšķile), Ābolu un Ošu ielas (Ikšķile), Parka iela (Ikšķile), Plūmju iela (Ikšķile), Ķiršu iela (Ikšķile), Kalna iela (Ikšķile), Ievu iela (Ikšķile), Alkšņu iela (Ikšķile), Senatnes iela (Ikšķile), Pils iela (Ikšķile), Jāņa Kugas iela (Ikšķile), Birzes iela (Ikšķile), Priežu iela (Ikšķile), Pakalnu iela (Ikšķile), Miera iela (Ikšķile), Īsā iela (Ikšķile), Lejas iela (No Peldu ielas līdz Stacijas ielai) (Ikšķile), Lejas iela (no Stacijas ielas) un Smilgu iela (Ikšķile), Klusā iela (Ikšķile), Mērnieku iela (Ikšķile), Dīķu iela (Ikšķile), Vidusskolas teritorija/Strēlnieku iela (Ikšķile), Parks (Parka tipa gaismeklis) (Ikšķile), Gājēju trepes uz Lejas ielu (Parka tipa gaismeklis) (Ikšķile), Neļķu iela (Ikšķile), Mazā iela (Ikšķile), Mūrkroga iela (Ikšķile), Rožu iela (Ikšķile), Ganu iela (Ikšķile), Zvejnieku (Ikšķile), Pils iela (Ikšķile), Uzvaras (Ikšķile), Elkšņi (Ikšķile), Priedaines iela (Ikšķile), Sila iela (Ikšķile), 800 gades parks (Parka tipa gaismeklis) (Ikšķile), Estrāde (Parka tipa gaismeklis) (Ikšķile), Luterāņu baznīca (Ikšķile), Meinarda statuja (Parka tipa gaismeklis ) (Ikšķile).

Ogres novada pašvaldība ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “VIZULO Solutions” par kopējo summu 457 564,85 euro (ieskaitot PVN), kur emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 320 295,40 euro un Ogres novada pašvaldības finansējums ir 137 269,45 euro. Darbus ir plānots uzsākt novembra sākumā un pabeigt līdz 2024. gada beigām.