Ogres novada Ikšķilē sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu divu kilometru garumā un abās pusēs uzstādīs prettrokšņu sienu.
Tāpat darbu laikā atjaunos trīs tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār Skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķiles līdz Ogrei.
Darbus plānots pabeigt 2027. gada vasaras beigās.
Patlaban būvdarbu posmā ieviests braukšanas ātruma ierobežojums 70 un 50 kilometri stundā, bet no pirmdienas, 20. jūlija, būs arī izmaiņas transportlīdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi.
Līdz ar slēgto labo brauktuvi nebūs pieejama rampa no un uz Skolas ielu. Tādējādi manevru veikšanai ierīkos divas apgriešanās vietas - Ogres pusē krustojumā ar Kadiķu ielu un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles.
Savukārt attiecībā uz gājējiem pieturvietu "Ikšķile" pārcels uz izbūvētu saliņu starp brauktuvēm, kā arī pieturvietas zonā ierīkos apgaismojumu un gājēju pāreju, bet atļautais braukšanas ātrums būs 50 kilometri stundā. Tāpat slēgs Daugavas prospekta tuneli, un gājēju kustība būs novirzīta pa mainīgu maršrutu Skolas ielas vienā vai otrā pusē.
Savukārt no 27. jūlija plānots slēgt arī Priežu un Egļu ielas tuneli un daļēji - Stacijas ielas tuneli, kuram saglabās piekļuvi pieturvietai "Ikšķile" no Stacijas ielas puses.
Darbu laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas asfalta segumu, izbūvējot trīs asfalta kārtas, uzstādīs drošības barjeras, izbūvēs jaunu drenāžas sistēmu un lietusūdens kanalizāciju.
Tāpat zem Daugavpils šosejas atjaunos trīs tuneļus. Tostarp Priežu un Egļu ielu savienojumam atjaunos apdari, izbūvēs jaunu bruģa segumu un apgaismojumu, bet Priežu ielas pusē izbūvēs jaunas kāpnes un rampu. Savukārt Stacijas ielas tunelim atjaunos dzelzsbetona konstrukcijas, izbūvēs jaunu bruģa segumu un apgaismojumu. Pie tuneļa esošos autobusu pieturu paviljonus paredzēts demontēt, kā arī likvidēs tuneļa konstrukcijā esošo ieeju paviljonā.
Tikmēr Daugavas prospekta tunelim paredzēti apjomīgākie pārbūves darbi, jo tā iekšienē pārvietos maģistrālo ūdensvadu, izbūvēs lietus kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī ierīkos videonovērošanas sistēmu. LVC atzīmē, ka, pārbūvējot tuneli un rampas, būs nodrošināta vides piekļūstamība.
Darbu laikā arī pārvadam pār Skolas ielu atjaunos dzelzsbetona konstrukcijas, ūdens novades sistēmu, esošo barjeru krāsojumu, kā arī demontēs brauktuves seguma virskārtu, lai izbūvētu tuneļa hidroizolāciju un novērstu betona konstrukciju bojājumus, un pēc tam atjaunos ceļa seguma konstrukciju.
Tāpat no Ikšķiles līdz Ogrei izbūvēs jaunu 2,5 metru platu apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu ar asfalta segumu, kas visā garumā būs atdalīts no brauktuves ar barjerām. Savukārt 2027. gadā posmā no Īsās ielas līdz Ikšķiles skeitparkam abās šosejas malās uzstādīs 2,7 līdz 3,5 metru augstu prettrokšņu sienu.
Būvdarbus veiks SIA "ACBR" par 11,132 miljoniem eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet būvuzraudzību nodrošinās SIA "ACM Projekts". Projektu izstrādē piedalās četras kompānijas - SIA "Vertex projekti", SIA "Reālprojekts", SIA "Vektors T" un SIA "Projekts EAE".
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.