Ikšķiles Brīvā skola ir pamatskola, kurā mācās gan pirmsskolas, gan sākumskolas bērni līdz 6. klasei.
Priecāsimies savā saimē uzņemt aktīvu, dabu mīlošu entuziastu, kurš priecāsies ar bērniem pavadīt laiku, kopīgi izzinot interesanto ap mums ikdienu.
Piedāvājam darbu pirmsskolas skolotājam:
– Patstāvīgs, atbildīgs un interesants darbs skolā, kurā augstu tiek vērtēta dabai draudzīga dzīvošana, latviskums un sadarbība ar vecākiem
– Iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci dažādos semināros un apmācībās arī ārvalstīs
– Konkurētspējīgs atalgojums
– Garšīgas veģetāras pusdienas
– Apmaksāts laiks metodiskajam darbam (kopā 40h nedēļā)
– Iespēja kopā ar bērniem mācīties jebkur, piemēram, muzejā, mežā vai skolas dārzā
– karjeras izaugsmes iespējas
– Atlaides beziepakojumu bio veikalā “Brīvais veikals”
– Veselības apdrošināšana
– Darba laiks i4 dienas nedēļā (8.30-16.30)
Vairāk informācija par skolu mūsu mājaslapā www.brivaskola.lv
