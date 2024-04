Ikšķiles jaunieši apgūst mezglošanu

Mezglošanas meistarklase Ikšķiles Jauniešu centrā sadarbībā ar Ogres novada Jauniešu domi un Ogres novada Izglītības pārvaldi norisinājās 29. augustā, un to pasniedza uzņēmuma "Latvijas Pērle" radītāja un vadītāja Elīna Bukša. "Cik ļoooti esmu iedvesmota, cik kolosāli jaunieši mums ir! Cik daudz foršu sarunu, smieklu. Viņi to darīja pirmo reizi. Sākumā acis lielas, bet virzījāmies soli pa solītim," emocijās dalās meistardarbnīcu vadītāja.



Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbiniece Ikšķiles administratīvajā teritorijā Elīna Greine stāsta, ka ideja par mezglošanas meistarklasi radās pašiem jauniešiem un tajā piedalījās desmit dalībnieku, kuri apguva pamatmezglus, un, ja būs interese, viņi varēs turpināt pilnveidot savas prasmes, piemēram, izmantojot internetā pieejamo informāciju.



Materiāli mezglošanai iegādāti no Ikšķiles Jauniešu centra finansējuma. Meistarklases dalībniekiem līdzi bija jāpaņem tikai savs puķpodiņš vai vāze.

Ķegumiete E. Greine Ikšķiles jauniešu aktivitāšu organizēšanu uzņēmusies tikai kopš augusta sākuma un uz laiku, kamēr būs atrasts pastāvīgs jaunatnes darbinieks Ikšķilē. Savukārt Elīna nodarbosies ar jauniešiem Ķegumā.



Jautāta par tālākajām idejām, Elīna teic, ka Ikšķiles jaunieši izvēlas praktiskas aktivitātes. Oktobrī Ikšķilē plānots kūku čempionāts, kur jaunieši paši ceps kūkas, ko vērtēs žūrija, nosakot labākos kūku meistarus.



E. Greine piebilst, ka Ikšķiles Jauniešu domē šobrīd ir aptuveni 16 jauniešu un, jācer, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, viņu skaits pieaugs.