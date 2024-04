"Ikšķiles māja" samazinās siltumenerģijas tarifu

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.jūnijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja SPRK nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.









No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA "Ikšķiles māja" noteikto tarifu, kas 2023.gada 15.martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, un SPRK ar 2012.gada 8.augusta lēmumu Nr.192 "Par Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Ikšķiles pilsētā, Ikšķiles novadā" apstiprināto tarifu. Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu, skaidro "Ikšķiles mājas" pārstāvji.



Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA "Ikšķiles māja" biroja telpās Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Daci Kizino - zvanot uz tālruņa numuru 25444127 vai rakstot uz e-pasta adresi .



Priekšlikumus rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, zvanot uz tālruņa numuru 65030316 vai rakstot uz e-pasta adresi , kā arī SPRK Ūnijas ielā 45, Rīgā, e-pasta adrese , septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norāda "Ikšķiles mājas" pārstāvji.