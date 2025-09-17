Ikšķilē un Tīnūžos bez maksas varēs nodot nolietoto elektrotehniku, tekstila, stikla iepakojuma, makulatūras atkritumus

Lai piedalītos akcijā, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iedzīvotājiem no 18. līdz 24. septembrim jāpiesakās, norādot savu adresi un aptuveno atkritumu daudzumu, ko plānots nodot. Saņemot pieteikumus, “CleanR” izveidos maršrutu, lai apbraukātu katru no adresēm un savāktu norādītos atkritumus.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji akcijai “Tīrmāja” var pieteikties, sazinoties ar savu nama apsaimniekotāju, savukārt privātmāju iedzīvotāji aicināti noformēt pieteikumu pašapkalpošanās platformā vai mobilajā lietotnē Manai.Videi.lv.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar “CleanR” klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot uz numuru 67111001.
Visi izvedamie nestandarta atkritumi jāsagatavo izvešanai iepriekšējā vakarā vai akcijas “Tīrmāja” dienā līdz pulksten 6.00 rītā.
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem atkritumi jānovieto blakus atkritumu konteineriem. Privātmāju iedzīvotājiem nododamie atkritumi jāizliek vietā, kur parasti tiek izstumti konteineri izvešanas dienā, informē “CleanR Grupa”.
“Pavasarī rīkotajā akcijā “Tīrmāja” iedzīvotāji nodeva vairākas simtus tonnu šķirotu atkritumu, kas citādāk būtu nonākuši nevietā, un to atkārtota izmantošana aprites ekonomikā vairs nebūtu iespējama. Mēs redzam, ka iedzīvotāji novērtē šo iniciatīvu, jo tā sniedz iespēju ērti un atbildīgi atbrīvoties no nevajadzīgā, veicinot gan sakoptāku apkārtni, gan ilgtspējīgu saimniekošanu, tādēļ īpaši aicinām arī šoreiz Ikšķiles iedzīvotājus pievienoties un uzlabot kopējos rādītājus sakoptākas nākotnes veidošanā,” norāda “CleanR” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.
Akcijā “Tīrmāja” Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iedzīvotāji bez maksas var nodot jebkura veida un izmēra neizjauktu elektrotehniku, piemēram, matu fēnus, printerus, ledusskapjus, gludekļus, mikroviļņu krāsnis. Arī tekstilu, piemēram apģērbu, apavus un mājas tekstilu (aizkarus, gultasveļu, galdautus), ko jāievieto maisā. Stikla iepakojumu – kastē vai maisā ievietotas tukšas stikla pudeles un burkas. “CleanR” vērš iedzīvotāju uzmanību, ka akcijas laikā netiks pieņemts spoguļstikls, siltumnīcas vai mājas logu stikls u.tml. Kā arī makulatūru jeb papīra izstrādājumus, kas ievietoti kastē vai maisā, piemēram, sausu, pašiem nevajadzīgu, aprakstītu rakstāmpapīru, vecus katalogus, bukletus, avīzes, žurnālus, grāmatas, papīra iesaiņojumus un līdzīgus papīra izstrādājumus.
Uzņēmums "Zaļā josta” atgādina, ka elektrotehniku nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tā satur dažādus metālus – zeltu, platīnu, toksiskos smagos metālus, piemēram, dzīvsudrabu, varu un svina, kā arī plastmasas un stikla vielas, kas novērš aizdegšanos. Ja bīstamie atkritumi nonāk vidē, tie var piesārņot gruntsūdeņus un apdraudēt veselību. Savukārt “CleanR” pārstrādes punktos nodotās ierīces izjauc un sašķiro atbilstoši komponentēm, tās tiek pārstrādātas, lai pēc tam atkal izmantotu ražošanā.
Jāņem vērā, ka nododamajam tekstilam jābūt labā stāvoklī, drēbēm un apaviem jābūt tīriem, sausiem, bez pelējuma pazīmēm un derīgiem lietošanai kādam citam. Ir pieļaujams tekstils arī ar kādu nelielu traipu vai caurumu, ko var viegli izlabot.
“CleanR” pozitīvi vērtē, ka iedzīvotāji aktīvi šķiro atkritumus arī privātīpašumos, tādēļ tos, kuri vēl to nav uzsākuši, aicina pieteikt nepieciešamos konteinerus un uzsākt atkritumu šķirošanu. Pareizi šķirojot, var samazināt atkritumu izvešanas rēķinu līdz pat 30%, jo šķiroto atkritumu konteinerus izved bez maksas, līdz ar to sadzīves atkritumu konteineru var izvest retāk vai samazināt tā tilpumu. Savukārt BIO atkritumu izvešanas maksa var būt pat par 40% zemāka nekā sadzīves atkritumu izvešanas maksa – atkal ietaupījums mājsaimniecības budžetā.
Pērn akcijas “Tīrmāja” ietvaros iedzīvotāji visā Latvijā nodeva 1255,45 tonnas atkritumu, tostarp 236,54 tonnas elektroiekārtu, 141,74 tonnas riepu, 807,3 tonnas lielgabarīta atkritumu, 20,77 tonnas tekstila un 49,02 tonnas stikla iepakojuma, kuri tālāk tika nodoti otrreizējai izmantošanai vai pārstrādei.