Kā norāda padome, konsultācija ir pašvaldības organizēts savstarpējas saziņas un viedokļu apmaiņas process ar iedzīvotāju padomēm. Tās laikā pašvaldība iepazīstina ar plānoto budžetu vai tā daļām, uzklausa padomju priekšlikumus, iebildumus un prioritātes, izvērtē tos budžeta sagatavošanas gaitā un sniedz atgriezenisko saiti par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanas pamatojumu.
Ogres novada pašvaldības preses sekretāre Zita Ruņģe skaidro: "Pašvaldība Iedzīvotāju padomēm nodrošināja vairākas iespējas iepazīties ar budžeta projektu, uzdot jautājumus un paust viedokli gan rakstveidā, gan klātienes tikšanās reizēs. Konsultācijas ar iedzīvotāju padomēm par 2026. gada budžeta projektu notika vairākos posmos no 2025. gada 2. decembra līdz pat 2026. gada 14. janvārim, kad notika klātienes tikšanās ar visu Iedzīvotāju padomju vadītājiem, lai pārrunātu padomju redzējumu par prioritātēm, nepieciešamībām un jautājumiem, kas saistīti ar 2026. gada budžeta projektu."
Z. Ruņģe norāda, ka padomes lēmumiem ir konsultatīvs raksturs, tomēr vairāki Ikšķiles iedzīvotāju padomes ieteikumi par budžetā iekļaujamajām prioritātēm tika ņemti vērā.
Pagājušajā nedēļā Ogres novada domes apvienotajā komiteju sēdē tika skatīts pašvaldības 2026. gada konsolidētā budžeta projekts. Ar 13 balsīm «par» tika pieņemts lēmums virzīt budžeta projektu izskatīšanai domes sēdē.