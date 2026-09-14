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Pirmdiena, 14. septembris, 2026 10:11

Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēdē piedalīsies Andris Krauja un Indulis Trapiņš

Ogresnovads.lv/OgreNet
Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēdē piedalīsies Andris Krauja un Indulis Trapiņš
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 14. septembris, 2026 10:11

Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēdē piedalīsies Andris Krauja un Indulis Trapiņš

Ogresnovads.lv/OgreNet

Kārtējā Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes sēde notiks šī gada 23. septembrī plkst. 16.00 Ikšķilē, Skolas ielā 4, 3. stāvā, informē Ogres novada pašvaldība.

Darba kārtībā:

  1. Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju padomes ziņojums par padomes aktualitātēm.
  2. Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju izvirzīto prioritāšu, kas būtu iekļaujami 2027.gada budžetā apkopojums.
  3. Ikgadējā tikšanās ar Ogres domes priekšsēdētāju Andri Krauju – Turpmākā plānotā ar padomes darbību saistīto jautājumu apspriešana.
  4. Tikšanās ar Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldnieku Induli Trapiņu – Turpmākās plānotās pārvaldes aktivitātes Ikšķiles pilsētas attīstībai.
  5. Ikšķiles pilsētas iedzīvotāju 23.09.2026. padomes sēdes klātesošo iedzīvotāju uzklausīšana un citu aktuālo jautājumu apspriešana.
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