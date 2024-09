Ikšķiles Senioru skola piedāvā lekciju ciklu par un ap novecošanu

Par vienu no saviem uzdevumiem mēs, Ikšķiles Senioru skola, uzskatām sarunas veidošanu par novecošanu. Jo tā ir dabīga dzīves daļa, no kuras nav jābaidās un kuru var piedzīvot piepildīti un pilnvērtīgi. Nevarētu taču būt, ka cilvēkam pēc 55 vai 65 gadu vecuma pēkšņi zūd nozīme un vērtība tikai tāpēc, ka viņš noveco. Lai vairotu sabiedrības atvērtību novecošanai, mazinātu stereotipus par šo dzīves posmu un par senioriem, sniegtu informāciju par senioru vecumposmu, organizējam lekciju ciklu ne tikai senioriem, bet arī citiem klausītājiem. Šajās lekcijās būs iespēja uzzināt vairāk par saskaršanos ar vecumdienām, dzīvesspēka uzturēšanu šajā un jebkurā citā vecumā, kā arī par to, kā būt blakus tuviniekam, kurš noveco, un ko varam darīt paši, lai, saskaroties ar vecumdienām, jau esam sagatavoti šim dzīves posmam. Par minētajām tēmām esam aicinājuši runāt jomas speciālistus.

Lekcijas notiks Ikšķiles Tautas namā:

26. septembrī plkst. 18.00 – Novecošana kā dabīgs dzīves posms (lektors – geriatrs profesors Jānis Zaļkalns);

8. oktobrī plkst. 18.00 – Normāla un patoloģiska novecošanās: kā atšķirt, kā novērst un kā sadzīvot (lektore – RSU vadošā pētniece Kristīne Šneidere);

17. oktobrī plkst. 18.00 – Kā būt blakus novecošanas procesā tuviniekam, kurš noveco (lektors tiek saskaņots);

29. oktobrī plkst. 18.00 – Kā saglabāt dzīvesspēku un izvēlēties labāko sevis versiju jebkurā vecumā (lektore – geštaltterapeite, topošā psiholoģijas doktore Elīna Zelčāne).

Dalība lekcijās bez maksas

Vairāk informācijas Ikšķiles Senioru skolas Facebook grupā.

Lekcijas tiek organizētas Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonda projekts “Ikšķiles Senioru skolas 3./4. mācību gads” (projekta līguma Nr. 2024.LV/NVOF/MIC/083/31)” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Ikšķiles Senioru skola