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Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 14:50

Ikšķiles svētku laikā vairākās stāvvietās būs aizliegts novietot automašīnas

OgreNet
Ikšķiles svētku laikā vairākās stāvvietās būs aizliegts novietot automašīnas
Foto: Ikšķiles tautas nams
Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 14:50

Ikšķiles svētku laikā vairākās stāvvietās būs aizliegts novietot automašīnas

OgreNet

Ikšķiles pilsētas svētku laikā no 12. jūnija plkst. 17.00 līdz 14. jūnijam pilsētā būs noteikti satiksmes ierobežojumi, un vairākās vietās automašīnas novietot nedrīkstēs, sociālajos tīklos paziņojis Ikšķiles tautas nams.

Šajā laikā auto nedrīkstēs novietot Strēlnieku ielas stāvlaukumā pie Ikšķiles vidusskolas, stāvlaukumā aiz Ikšķiles tautas nama, kā arī Ozoliņa parkā pie Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes.

Svētku apmeklētāji aicināti izmantot lielākās pilsētas stāvvietas: Birzes ielā 33A pie Pasta, Irbenāju ielā 2 pie PII “Čiekuriņš”, kā arī Līvciema ielā 7A. Automašīnas iespējams novietot arī citviet pilsētā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus.

Rīkotāji norāda, ka no lielākajām stāvvietām līdz svētku norises vietām ir vien dažu minūšu gājiens, un atvainojas iedzīvotājiem un viesiem par sagādātajām neērtībām.

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Foto: Ikšķiles tautas nams
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Foto: Ikšķiles tautas nams
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