Tīnūžu pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Ivanda Avotiņa kā lielāko problēmu pagastā izcēla ūdens izzušanu, kas notiekot daudzo karjeru dēļ. Ūdens pazūdot gan spicēs, gan dīķos. Iedzīvotāji saskata vides katastrofas tuvošanos tuvākajos gados. Tāpat iedzīvotājiem esot jāsamierinās ar troksni un putekļiem, kas rodas karjeru izstrādes laikā, jo tie atrodoties tuvu dzīvojamajām mājām.
Avotiņa minēja arī faktu, ka Tīnūžu pagasta iedzīvotāju padome esot lūgusi piešķirt 15 000 eiro Tīnūžu pamatskolas sporta laukuma ierīkošanai, taču joprojām neesot saņēmusi Ogres novada pašvaldības atbildi. Tāpat rosinātas izmaiņas sabiedriskā transporta tīklā, kas palikušas bez ievērības.
Iedzīvotāju padomju ieskatā pēc ATR pašvaldībā administratīvais aparāts nav samazinājies, bet gan palielinājies. Speciāli darbam ar iedzīvotāju padomēm izveidots mēra birojs ar labi atalgotiem darbiniekiem, bet attieksme pret Ikšķiles iedzīvotāju padomes priekšlikumiem esot augstprātīga.
Ikšķiles iedzīvotājs un Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS) pauda, ka pēc ATR Ikšķilē esot atjaunoti aptuveni 500 metri ielas seguma. Viņa ieskatā Ogres novada pašvaldībai vajadzētu pievienotajām pašvaldībām izstrādāt stratēģisko plānu, kurā būtu noteikti prioritāri darbi. Batņa apšaubīja nepieciešamību būvēt piebūvi Ikšķiles vidusskolai, jo demogrāfiskie rādītāji nebūt neesot tik pozitīvi.
Ogres novada domes bijušais priekšsēdētājs un esošā mēra biroja vadītājs Egils Helmanis (NA) atgādināja, ka ATR mērķis bija līdzsvarot teritoriju attīstību, un tas esot sasniegts. Helmanis atzina, ka Ikšķile ir zaudētāja šajā modelī, jo ir jādalās arī ar pārējām pašvaldības teritorijām. Helmanis uzsvēra, ka, pateicoties ATR, Ogres novadā ir izdevies saglabāt lauku skolas, lai arī filiāļu statusā.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA) uzsvēra, ka viņš zina Tīnūžu pagasta iedzīvotāju problēmas un zemo ūdens līmeni skaidroja ar mazūdens periodu šajā pavasarī. Krauja noraidīja pārmetumus, ka pašvaldība fiansējumu galvenokārt iegulda tikai Ogres pilsētā. Attīstības projekti tiekot īstenoti arī pagastos. Viņš arī taisnojās, ka pašvaldība nelobē karjeru biznesu, taču jaunajā teritorijas plānojumā būšot rūpīgāk jāsabalansē iedzīvotāju un biznesa intereses. Viņš aicināja Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotājus sadarboties.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas priekšsēdētājs Valdis Maslovskis (ZZS) aicināja pašvaldības vadību un iedzīvotāju padomes vairāk ieklausīties un sadarboties vienam ar otru.
Maslovskis pārmeta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) nespēju detalizēti izskaidrot, kas tiks pētīts "Izvērtējumā par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas ieguvumiem un zaudējumiem no 2021. līdz 2025. gadam", ko veiks "Civitta Latvija", kas izraudzītas konkursa kārtībā.
Kā vēstīts, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdēs tiek uzklausīti pašvaldību pārstāvji par ieguvumiem un zaudējumiem pēc ATR, kas tika īstenota 2021. gadā.
Satversmes tiesa (ST) bija ierosinājusi lietu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 28. punkta, ciktāl tas paredz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iekļaušanu Ogres novadā, atbilstību Satversmei. Lietā arī tika apstrīdēta normas atbilstība Eiropas vietējo pašvaldību hartai.
ST skaidroja, ka domes ieskatā Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts ir pievienoti Ogres novadam, pienācīgi neizvērtējot iespēju pievienot Ikšķiles pilsētu un Tīnūžu pagastu Salaspils novadam vai saglabāt minētās teritorijas kā patstāvīgu pašvaldību.
Pieņemot apstrīdētās normas, Saeima esot pārkāpusi labas likumdošanas un pašvaldību principu, tāpat neesot ievērojusi subsidiaritātes principu un neesot veikusi pienācīgas konsultācijas ar Ikšķiles novada domi un tās iedzīvotājiem. Apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 1. pantam un 101. pantam, kā arī hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai un 5. pantam.
ST atzina Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam par atbilstošu Satversmei.