Līdz šim Ogres novada skolēna kartes priekšrocības veiksmīgi izmanto bijušā Ogres novada izglītības iestāžu izglītojamie, taču turpmāk šīs kartes izmantošana būs iespējama arī citās jaunizveidotā novada izglītības iestādēs, tātad arvien plašākā mērogā. No 2022. gada 5. janvāra Ogres novada skolēna karte tiek ieviesta arī Ikšķiles vidusskolā.

Ogres novada skolēna karte ir dokuments, kas kalpo ne vien kā skolēna apliecība, bet nodrošina arī dažāda veida priekšrocības, piemēram, pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā un braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā. Atsevišķās Ogres skolās izsniegtā karte pilda arī drošības funkciju – skolēni un personāls mācību iestādē var iekļūt tikai ar šo dokumentu.

Līdz ar Ogres novada skolēna kartes ieviešanu Ikšķiles vidusskolā, tiks paplašināta kartes darbības zona, arvien pilnveidojot pakalpojumu pieejamību apvienotā novada teritorijā. Paredzēts, ka citās izglītības iestādēs jaunizveidotajā novadā skolēna karte varētu tikt ieviesta, sākot ar jauno mācību gadu.

Jāņem vērā, ka skolēna karti pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanai Ikšķiles vidusskolā varēs izmantot no 2022. gada 1. februāra.

Pieteikšanās skolēna kartei

Ikšķiles vidusskolas izglītojamo vecāki ir aicināti aizpildīt pieteikumu skolēnu kartes izgatavošanai vietnē www.epakalpojumi.lv vai aplikācijā Ogres novadnieks.

Pieteikuma aizpildīšanas secība vietnē:

- Jāizvēlas sadaļa "Ogres novadnieka karte"

- Jauns skolēna kartes pieteikums

- Izglītības iestāde – jānorāda Ikšķiles vidusskola

- Vārds, uzvārds, personas kods (skolēna)

- Pievienot fotogrāfiju

- Kartes pieteicēja kontaktinformācija – šo lauku aizpilda skolēna kartes pieteicējs (vecāks, aizbildnis vai cits likumiskais pārstāvis). Svarīgi aizpildīt visus laukus (īpaši kartes pieteicēja e-pasts, tālrunis), lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties.

- Jāiepazīstās un jāatzīmē norādītajā laukā pie sadaļas – Iepazinos un piekrītu apliecinājumam.

- Jāiepazīstās un jāatzīmē norādītajā laukā pie sadaļas – Iepazinos un piekrītu lietošanas noteikumiem.

- Jānoslēdz pieteikums ar lauku "Iesniegt".

Visus pieteikumus apstrādā skolas lietvedība. Skolēns savu karti var saņemt mācību iestādē pie klases audzinātāja vai skolas kancelejā.

Skolēnu kartes izgatavošana ir bez maksas.

Ja skolēnu karti pazaudē, tad kartes atjaunošanas maksa ir 2 eiro. No kartes atjaunošanas maksas tiek atbrīvoti skolēni no daudzbērnu ģimenēm, skolēni no mazturīgām ģimenēm, skolēni ar invaliditāti.

Ja skolēna karte tiek nozaudēta, ir jāzvana uz dienakts informatīvo tālruni 65035933 un jāpiesaka kartes nozaudēšana.

