Tuvojoties 2020.gada nogalei, informatīvajā telpā nonāca ziņa par Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa pārkāpumiem, tostarp par nelikumīgu būvniecību savā privātīpašumā.
Neraugoties uz valsts institūciju veiktajām pārbaudēm un pārkāpumu konstatēšanu, Ikšķiles novada iedzīvotāji ir pārliecināti, ka tiek veikta apzināta I.Trapiņa apmelošana.

Ikšķiles novada iedzīvotāji pauž atbalstu sava novada ilggadējam vadītājam arī sociālo tīklu vietnē www.facebook.com lapā “Mēs mīlam Ikšķili”, kā arī ir publicējuši Ikšķiles novada domes saņemtās vēstules saturu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas: “Šeit jūs varat apskatīt vēstuli, ko saņēma mūsu novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Ziniet, neticam! Neticam nevienam vārdam! Mūsu vadība ir cīnītāji, mūsu novads ir spēcīgs, iedzīvotāji ir brīvi. Šobrīd notiek Ikšķiles pašvaldības apmelošana augstākajā līmenī. Trapiņa, Martinsona kungi un Jankunas kundze, mēs jums ticam! Jūsu novads ir ar jums!”

Ar Ikšķiles novada domes saņemtās vēstules saturu aicinām iepazīties sociālo tīklu vietnes facebook.com lapā “Mēs mīlam Ikšķili”.

Jau iepriekš portālā OgreNet.lv tika vēstīts, ka 19.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs pieprasījis paskaidrojumus Ikšķiles novada domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam par ministrijas konstatētajiem iespējamiem pārkāpumiem, pašvaldības vadītājam vienpersoniski pieņemot visas domes kompetencē esošus lēmumus, neatbilstošu procesu pārraudzību, bezdarbību saistībā ar pašvaldības būvniecības procesa tiesiskuma kontroli, kā arī pārkāpumiem vides jomā.

