Ņemot vērā Ministru kabineta lēmuma par visas sabiedrības pakāpenisku vakcināciju no 3.maija vietnē manavakcina.lv jebkurš Latvijas iedzīvotājs vecumā virs 18 gadiem var izvēlēties sev tuvāko un ērtāko vakcinācijas vietu visā Latvijā un pieraksta laiku.

Lai saņemtu savu vakcīnu, jāiet uz vietni manavakcina.lv, jāautorizējas ar internetbanku vai eParakstu un jāizvēlas vakcinācijas vieta un laiks.
Vakcinācijas iespēja vēl pirms visas iedzīvotāju vakcinācijas tika atvērta arī tiem manavakcina.lv reģistrētajiem iedzīvotājiem, kuri vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 bija pieteikušies vēl martā un aprīlī. Vēl iepriekš, 30.aprīlī, iespēja izvēlēties kalendāra laikus varēja visi tie, kuri vēl februāra ietvaros pieteicās savai Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.  


Veselības ministrs Daniels Pavļuts: "Esam izdarījuši visus darbus, lai ar  nodrošinātu visas sabiedrības pakāpenisku vakcināciju. Vakcinācija norisināsies pie vakcinācijas veicējiem, pamatojoties uz atvērtajiem un aizpildītajiem pierakstu laikiem – gan liela mēroga vakcinācijas centros, gan arī ārstniecības iestādēs. Vakcināciju turpinās arī ģimenes ārsti.Esam primāri nodrošinājuši mūsu senioriem un iedzīvotājiem ar hroniskām saslimšanām prioritāru vakcināciju līdz šim, kas bija ļoti būtisks priekšnosacījums visas sabiedrības vakcinācijas uzsākšanai. Uz šo brīdi no visām Latvijā pieejamajām vakcīnām 57% vakcīnu ir saņēmuši iedzīvotāji virs 60 gadiem, savukārt iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām –18%."


Vakcinācijas veicēji, tai skaitā lielajos vakcinācijas centros, aizvien aktīvāk vērs vaļā vakcinācijas vakcinācijas pierakstus vietnē manavakcina.lv, lai turpināti liela mēroga vakcinācijas nodrošināšanu.
30.aprīlī iespēja vēl pirms visas sabiedrības vakcinācijas izvēlēties pieraksta laiku tika nodrošināta 40222 iedzīvotājiem, kuri vietnē manavakcina.lv bija pieteikušies vēl februāra mēneša laikā, savukārt 2.maijā izvēle tika nodrošināta 31874 iedzīvotājiem, kuri bija pieteikušies manavakcina.lv martā un aprīlī.


Lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs vakcinētos pret Covid-19:
1. Jāatver vietne manavakcina.lv;
2. Jāautorizējas ar internetbanku vai eParakstu;
3. Jāizvēlas vakcinācijas vieta un laiks;
4. Atgādinām, ka vakcinācijas pieraksts ir atvērts ne tikai tuvākajām dienām, bet trīs nedēļām uz priekšu;
5. Jāsagaida sistēmas apstiprinājums (sms/e-pasts);
6. Jāierodas vakcinēties uz izvēlēto vietu un apstiprināto laiku.

Joprojām pieteikties vakcīnai un pieteikties uz noteiktu laiku un vietu var arī pa tālruni 8989.


Informāciju sagatavoja Agnese Strazda, Nacionāla veselības dienesta vakcinācijas projekts

