Pirmdiena, 2. februāris, 2026 20:49

Ilgi gaidītā atbilde uz jautājumu ir atklāta: Ogres mēram izsniegto darbnespējas lapu atzīst par pamatotu

Ilgi gaidītā atbilde uz jautājumu ir atklāta: Ogres mēram izsniegto darbnespējas lapu atzīst par pamatotu
Veselības inspekcija (VI) Ogres mēram Egilam Helmanim (NA) izsniegto darbnespējas lapu atzinusi par pamatotu, pirmdienas vakarā vēsta raidījums "TV3 Ziņas".

Pārbaudē nav konstatēti pārkāpumi ārstniecības personu rīcībā, vēsta raidījums.

Aizvadītajā nedēļā vēstīts, ka VI noslēgusi pārbaudi par Helmanim izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. VI solīja informēt par pārbaudes rezultātu pēc tam, kad tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējiem un nosūtīta vēstule ārstniecības iestādei.

Tāpat jau ziņots, ka 29. janvārī notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pat dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Paskaidrojumu viņam jāsniedz piecu darbdienu laikā.

Helmanis aģentūrai LETA atzina, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai.

Helmani pēc pērn vasarā notikušajām vēlēšanām par Ogres mēru ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk - 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots.

