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Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 10:18

Ilgstoša un stipra lietus dēļ vairākos ceļu posmos fiksēti izskalojumi

OgreNet
Ilgstoša un stipra lietus dēļ vairākos ceļu posmos fiksēti izskalojumi
Ilustratīvs foto: Latvijas Valsts ceļi
Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 10:18

Ilgstoša un stipra lietus dēļ vairākos ceļu posmos fiksēti izskalojumi

OgreNet

Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā uz ceļiem ar grants seguma, kā arī ceļu nomalēs un grāvjiem var veidoties izskalojumi, atsevišķi ceļu posmi var applūst. Lietus bojājumi īpaši ātri var veidoties vietās, kur grāvji atjaunoti nesen un nav paspējuši apaugt ar zāli, kā arī nesen veidotajās ceļu nogāzēs, arī būvdarbu posmos, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Visos gadījumos autoceļu uzturētāji pēc vajadzības norobežo vietu ar vadstatņiem un veic nepieciešamos remontdarbus, ja to ļauj laikapstākļi. Ja ir stipras lietavas, ir jānogaida, kamēr tās beidzas, lai varētu veikt darbus. Ja lietus ir nodarījis bojājumus posmā, kur vēl tiek veikti būvdarbi, tos labo būvdarbu veicējs.  

Uz 9. jūniju valsts autoceļu tīklā ir fiksēti izskalojumi:

·atsevišķās vietās valsts vietējā autoceļa Inciems–Straupe (V82). Šobrīd gar ceļu tiek rakts grāvis un darbu ietvaros tuvākās nedēļas laikā tiks laboti arī izskalojumi;

·uz valsts vietējā autoceļa Lodes stacija–Jaunrauna–Veselava km (V296) (8,4 km), vieta norobežota, tiks labota, kad beigsies nokrišņi;

·divi nelieli uz valsts vietējā autoceļa Ranka–Tirza (V436), vieta norobežota, tiks labota, kad beigsies nokrišņi;

·uz valsts vietējā autoceļa Druva–Birzgale–Valle (V995) (5,01 km), uzturētājs veic ceļa sakārtošanas darbus;

·atsevišķos posmos uz valsts vietējais autoceļa Ugāle–Cirkale–Zlēkas (V1326); (1,4–14,1 km) vieta norobežota, izskalojumi pielīdzināti, turpmākajās dienās tiks pielīdzināts grāvis un piebērtas šķembas;

·uz valsts reģionāla autoceļa Lubāna–Dzelzava (P83) (19 km) vieta norobežota, labos, kad beigsies nokrišņi;

·uz valsts vietējā autoceļa Ļipiņiški–Maskovskaja (V688) (14 km) tuvākajās dienās uzturētājs labos;

·uz valsts reģionālā autoceļa Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži (P72) (33 km) tuvākajās dienās uzturētājs labos.

"Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka spēcīgu lietavu dēļ uz autoceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi un pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji aicināti braukt uzmanīgi un neveikt straujus manevrus, kas palielina akvaplanēšanas risku.

Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts autoceļiem iespējams informēt, zvanot uz "Latvijas Valsts ceļu" diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555. 

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