Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums Baltijā 2025 – Ogres Neatkarības laukums

Projekta pasūtītājs ir Ogres novada pašvaldība, izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja "CMB", būvprojekta autors – arhitekte Zane Koroļa, būvniecību veica "Newcom Construction", bet būvuzraudzību – "Akorda".
Neatkarības laukums ir vērienīgā pilsētas būvprojekta “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā” pirmā kārta. Kopumā ir paredzētas piecas kārtas. Pirmajā kārtā pārbūvēts plašs pilsētas centrs no Skolas līdz Rīgas ielai, izveidojot modernu, drošu un pieejamu publisku ārtelpu. Laukuma seguma raksts simboliski atspoguļo Daugavas plūdumu un cilvēka dzīves tecējumu, bet centrālais vides objekts – digitālā strūklaka – stāsta par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākajiem posmiem. Apkārtējā teritorija papildināta ar ziedošām dobēm, rožu stādījumiem, velostatīviem, dzeramā ūdens krāniem un kvalitatīvu apgaismojumu, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi šeit justos ērti un droši arī tumšajā diennakts laikā, kā arī ar auto stāvlaukumu (otrā un trešā kārta).
Projekta gaitā pilnībā restaurēta arī ēka Brīvības ielā 2, kur tagad atrodas ekspozīcija "Brīvības ceļš", kas ir pastāvīga ekspozīciju par Latvijas valsts neatkarības vēsturi, vēsta pašvaldībā.
Nākamajās divās kārtās paredzēta bijušā Ogres Tautas nama pārbūve par Muzikālo teātri, kas nākotnē kļūs par nozīmīgu kultūras centru gan Ogres pilsētai, gan visai Latvijai.
Šī balva apliecina, ka Ogres novads ir radījis ne vien vizuāli pievilcīgu, bet arī ilgtspējīgu un sabiedrībai nozīmīgu vidi, kas uzlabo pilsētas dzīves kvalitāti un veicina iedzīvotāju piederības sajūtu, norāda pašvaldībā.