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Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 16:56

Indriksoni izglītības attīstības jautājumos konsultēs Ogres novada deputāts

Leta
Indriksoni izglītības attīstības jautājumos konsultēs Ogres novada deputāts
Foto no arhīva
Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 16:56

Indriksoni izglītības attīstības jautājumos konsultēs Ogres novada deputāts

Leta

Jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni (NA) izglītības attīstības jautājumos konsultēs Ogres novada deputāts Gints Sīviņš (NA), liecina informācija Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tīmekļvietnē.

Sīviņš vada Ogres novada Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteju, darbojas vairākās pašvaldības komitejās un pārstāv Ogres novadu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē, liecina informācija pašvaldības tīmekļvietnē. Savukārt Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniegtā informācija liecina, ka viņš 2014. gadā ieguvis jurista specialitāti biznesa augstskolā "Turība".

Līdz šim publiski zināmi ministres biroja vadītājs un parlamentārais sekretārs. Jūnija sākumā IZM tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka izraudzīts arī padomnieks rīcībpolitikas jautājumos - Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda (NA).

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