VSAA aicina savus klientus steidzami paziņot jauno bankas konta numuru, iesniedzot VSAA iesniegumu:
- elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" un rakstot iesniegumu brīvā formā, kurā norādīts jaunais konta numurs;
- nosūtot e-pastā: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
- pa pastu, adresētu jebkurai VSAA nodaļai;
- atstāt nodaļās izvietotajās pasta kastītēs dokumentiem darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Pēc tam, kad VSAA būs saņemts iesniegums par jauno bankas konta numuru, VSAA uz to pārskaitīs neizmaksāto pabalstu, pensiju vai citu maksājumu.
Informāciju sagatavoja Iveta Daine, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre