-pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19
vai
-saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.
Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks decembrī, izmaksājot 20 eiro par novembri un decembri, tātad 40 eiro, pēc tam 20 eiro izmaksās reizi mēnesī līdz 2022.gada martam, ieskaitot.
Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona saņem kādu no VSAA izmaksātajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.
Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz, ja persona novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.
Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.
VSAA piešķirs pabalstu, ja:
-no Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs saņemta informācija par vakcinācijas kursa noslēgšanu
vai
-persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,
-persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.
Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu. Plašāka informācija šeit:
Personām, kuras VSAA pakalpojumu saņem:
-dzīvesvietā, to piegādās bez maksas kopā ar ikmēneša pensiju, pabalstu vai atlīdzību.
-Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ikmēneša 20 eiro pabalsta izmaksas datums var atšķirties.
Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:
-vārds, uzvārds, personas kods,
-tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
-Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.
Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķiršanai (iesnieguma paraugs) VSAA var iesniegt:
-elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
-elektroniski e-pastā (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
-nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.
! VSAA brīdina, ka izmantojot e-iesniegumu, kas paredzēts cita pakalpojuma pieprasīšanai portālā Latvija.lv, iesniedzējs saņems atteikumu.
VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto pabalstu. Pabalstu neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā, par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.