Pirmdiena, 28. marts, 2022 18:36

Informācija par apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, iestājoties siltākam laikam

Informācija par apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, iestājoties siltākam laikam
Pirmdiena, 28. marts, 2022 18:36

Informācija par apkuri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, iestājoties siltākam laikam

Iestājoties siltākam laikam, SIA "Ogres Namsaimnieks" vēršas klienti, lūdzot atslēgt apkuri dzīvojamai mājai, jo dzīvokļos ir pārāk silti.Pavasarī saules pusē esošie dzīvokļi uzsilst un atsevišķu dzīvokļu īpašnieki sūdzas par pārāk lielu siltumu dzīvokļos. Jāņem vērā, ka, uzspīdot pirmajiem saules stariem, nevar atslēgt apkuri visai dzīvojamai mājai, jo komforta temperatūra jānodrošina arī tajos dzīvokļos, kuri atrodas ēnas pusē un kurus saule nav piesildījusi.

Apkure Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiks nodrošināta līdz brīdim, kad iestāsies vienmērīgi silts un sauss laiks. Parasti apkures sezona tiek noslēgta aprīļa beigās vai maija sākumā, sekojot līdzi laika apstākļu prognozei un pieņemot par to attiecīgu lēmumu.


Jāņem vērā!Visu apkures sezonu dzīvojamā mājā darbojas individuāls siltummezgls ar termoregulācijas iekārtu. Ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 (atsevišķām dzīvojamām mājām pēc saskaņošanas ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu +14) grādus pēc Celsija, apkure automātiski tiek izslēgta. Temperatūrai atkal pazeminoties, apkure automātiski ieslēdzas.Pateicoties termoregulācijas iekārtai, dzīvokļu īpašnieki maksā tikai par apkurei faktiski patērēto siltumenerģiju.


Ja dzīvoklī ir pārāk karsti vai auksti, iedzīvotāji var zvanīt uz SIA "Ogres Namsaimnieks" Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114.


Informācija tiks nodota atbildīgajiem speciālistiem, kas pārbaudīs dzīvojamās mājas siltummezglu un izvērtēs, vai nepieciešams mainīt termoregulācijas uzstādījumus visā dzīvojamā mājā.

Informāciju sagatavoja SIA "Ogres Namsaimnieks"

