Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicina sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
Kas var saņemt palīdzību?
Saņemt pārtikas un pamata materiālo palīdzību var ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras:
-atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro).
-nonākušas krīzes situācijā;
-atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.
Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?
Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.
Kādu atbalstu var saņemt?
I. Atbalsta pakas:
pārtikas preču komplekti;
higiēnas un saimniecības preču komplekti;
pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5 līdz16 gadiem).
II. Zupas virtuves
Ar Fonda atbalstu Latvijā 23 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.
Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.
Informācija par atbalsta paku izdales un maltīšu saņemšanas vietām Ogres novadā skatāma ŠEIT.