Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams! 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.
Vēršam uzmanību, ka atbalsta maksājumi nenotiks vienlaikus ar ikmēneša pabalstu – izmaksa paredzēta marta beigās. Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.
30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim personai piešķirts maternitātes pabalsts un bērns piedzims līdz 6.aprīlim.
Piemērs. Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021.gada 15.februāra līdz 2021.gada 12.aprīlim. Bērns piedzimis 2021.gada 15.februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6.aprīlim un laikā no 1.marta līdz 6.aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksai, no 13.aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu.
30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja tiesības uz tiem ir periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim, bet pieprasīti un piešķirti pēc 1. marta
Piemērs.Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3.marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5.maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu.
PERSONĀM, KAS MINĒTOS PABALSTUS NESAŅEM, BET IR UZ TIEM TIESĪBAS
Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām:
- ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet nav to līdz šim pieprasījušas;
- ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet to nesaņem, jo nav paziņojušas VSAA kontu konta maiņas gadījumā,
iesniegums jāiesniedz VSAA līdz 1.martam.
To visērtāk izdarīt elektroniski portālā Latvija.lv:
Izmantojiet e-pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem un izvēlieties vajadzīgo iesniegumu šeit: vai šeit:
Izmantojiet e-pakalpojumu Iesniegums iestādei, ja pēdējos trīs gadus esat dzīvojis vai strādājis ārpus Latvijas kādā citā ES/EEZ dalībvalstī, pievienojiet aizpildītu iesnieguma veidlapu no VSAA mājaslapas šeit:
Konta maiņai rakstiet iesniegumu brīvā formā.
Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Zināšanai!
No izmaksātā atbalsta VSAA nekādus ieturējumus neveiks.
Lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam jāinformē tiesu izpildītājs, norādot kontu, kurā atbalsts tiks ieskaitīts. VSAA izziņas šim nolūkam nav jāpieprasa.
Ja vēlaties noskaidrot, vai esat pabalsta saņēmējs, izmantojiet e- pakalpojumu Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiemportālā Latvija.lv
Informāciju sagatavoja Iveta Daine, VSAA preses sekretāre