Trešdiena, 28. aprīlis, 2021 10:34

Informācija par darba dienas pārcelšanu 2021. gada maijā un jūnijā

Informācija par darba dienas pārcelšanu 2021. gada maijā un jūnijā
Ogres novada pašvaldības domes sēdē šī gada 15. aprīlī pieņemts lēmums Ogres novada pašvaldības iestādēs pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2021. gada 3.maija, uz sestdienu, 2021. gada 8.maiju, un darba dienu no piektdienas, 2021. gada 25.jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19.jūniju.


Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta otro daļu, Darba likuma 54. pantu un 133. panta ceturto daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”.



Saskaņā ar Darba likuma 133. panta ceturto daļu, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu izdod par nākamo gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

