Ogres novada pašvaldība dome, pamatojoties uz šo likuma pantu un Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā”, šī gada 14. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Ogres novada pašvaldības iestādēs pārcelt darba dienu no piektdienas, 19. novembra, uz sestdienu, 13. novembri.
Pirmdiena, 8. novembris, 2021 09:00
Informācija par darba dienas pārcelšanu pašvaldības iestādēs
Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, tad saskaņā ar Darba likuma 133. panta ceturtā daļu darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros.