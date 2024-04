Informācija par legionelozes profilaksi

Legionellas veidojas vietās, kurās ir maza ūdens kustība

Legionellu baktērijas veidojas vietās, kurās ir salīdzinoši maza ūdens kustība un karstā ūdens temperatūra ir no +20 līdz +45 °C. Baktērijas veidojas ūdenī, lielākoties tieši karstā ūdens cauruļu katlakmens aplikumā. Karstais ūdens mājā visu laiku cirkulē, bet ir atzari uz katru dzīvokli, ūdens maisītāju, un tur ūdens kustība atkarīga no tā, cik bieži dzīvokļa īpašnieki ūdeni lieto.

Cilvēki inficējas, ieelpojot baktērijas saturošas aerosolizētas ūdens daļiņas, kas veidojas no sīkiem ūdens pilieniņiem, kad ar legionellām piesārņotais ūdens atsitas pret cietām virsmām.

Dzerot ūdeni, inficēties ar legionelozi nevar, un tā neizplatās cilvēku kontakta rezultātā.



Profilaktiskie pasākumi

Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošākas prombūtnes.

Ja telpās tiek izmantoti gaisa mitrinātāji, tiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā aplikuma, un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.



Iedzīvotājiem jāseko tam, lai karstā ūdens temperatūra nebūtu zemāka par +50 °C, un šī temperatūra ir mērāma minūti pēc tecināšanas. Savukārt aukstā ūdens temperatūrai jābūt zem +20 °C.

Pat ja dzīvokļa īpašnieks savā dzīvoklī ir nomainījis ūdens caurules, ir svarīgi regulāri veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.



Legionelozes simptomi

Legioneloze bieži norit kā pneimonija (plaušu karsonis). Legionelozes sākotnējie simptomi ir apetītes trūkums, sāpes muskuļos un galvassāpes. Slimībai raksturīgs straujš sākums, temperatūras paaugstināšanās līdz 39–40,5 °C, novēro vispārējas intoksikācijas pazīmes, sausu klepu, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumus, sirds un nieru darbības traucējumus, caureju, ko gripas sezonas laikā viegli sajaukt ar citu vīrusu infekcijām. Minēto saslimšanas simptomu parādīšanās gadījumā nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta.

Ekonomikas Ministrija sagatavojusi vadlīnijas “Pasākumi saslimšanas ar leģionāru slimību riska novēršanai”. Ar informāciju, kas paredzēta tieši dzīvokļu īpašniekiem, iespējams iepazīties šeit:

Papildu informācija par legionelozi atrodama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā šeit: