-nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto darbinieku iknedēļas testēšanu, ja Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200;
-izglītības iestādes dibinātājs iespēju robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā.
Ja ir izpildīti rīkojuma minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā.
Trešdien, 24.februarī, Ķeguma novada pašvaldības dome nolēma, ka ar 2021.gada 1.martu Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs (Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzgales pamatskolā) mācību process 1.-4.klašu grupā notiks klātienē.
2020./2021. mācību gadā 1.–4. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas ilga no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim, bet, pasliktinoties ārkārtas situācijas apstākļiem, no 2021.gada 25.janvāra mācības norisinājās attālināti. Uzsākot mācības klātienē, īpaši tiek pārdomāta epidemioloģisko drošības prasību ievērošana - informēšana, distancēšanās, higiēna (masku lietošana, telpu vēdināšana), personas veselības stāvokļa uzraudzība, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontrole, koplietošanas telpu izmantošana, ēdināšanas un transporta pakalpojumu organizēšana.
Mācību process tiek turpināts klātienē, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārsniedz Ministru kabineta rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto skaitu. Lēmums par mācību procesa atsākšanu klātienē vai pārtraukšanu ir atkarīgs no Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās statistikas un norādījumiem.
Pašvaldība aicina skolēnus būt atbildīgiem - ievērot epidemioloģiskās prasības un nenākt uz skolu, ja ir saslimšanas pazīmes. Saudzēsim sevi un apkārtējos.