Lielvārdes novadā ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Skolēniem tiek dota iespēja iegūt darba pieredzi, apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.
2021. gada vasarā plānotas 80 vakances pašvaldības iestādēs un SIA “LIELVĀRDES REMTE” .
Skolēni varēs strādāt 4 stundas dienā, 20 stundas nedēļā (10 dienas) un saņemt atlīdzību par faktiski nostrādāto laiku, rēķinot no valstī noteiktās minimālās darba algas.
Pieteikšanās:
2021.gada 28.aprīlī plkst. 8.00 Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv būs pieejama elektroniskā pieteikšanās anketa – https://ej.uz/Vasaras_Darbs. Anketu aizpilda skolēns, kurš vēlas piedalīties 2021.gada vasaras nodarbinātības pasākumā.
Pieteikties drīkst skolēni, kuri nodarbinātības periodā ir sasnieguši 13- 14 gadus un kuru dzīvesvieta deklarēta Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.
Iesniegumi tiek izskatīti iesniegšanas secībā!
Lēmumu par 13 -14 gadus veca skolēna iesaistīšanu darba attiecībās pieņems pašvaldības izveidota komisija periodā no 2021.gada 10.maija līdz 26.maijam.
Par komisijas lēmumu skolēni saņems informāciju uz anketā norādīto e-pastu.
Skolēniem, kuri saņems apstiprinājumu par piedalīšanos vasaras nodarbinātības pasākumā, līdz 2021.gada 4.jūnijam būs jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldībā :
-ārsta izziņa (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai ;
-pieteikuma forma, ko parakstījis pats skolēns un skolēna vecāks vai likumiskais pārstāvis.
Pieteikuma anketa 13 līdz 14 gadus veciem skolēniem šeit:
Dokumentu iesniegšanas vieta:
-Lielvārdes novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
-Lēdmanes pamatskolā, Lēdmanes pagastā;
-Jumpravas pagasta pārvalde, Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā.
Vecāki un skolēni sīkāku informāciju var saņemt Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļā.
Kontaktpersona: Inga Škapare, t.:65020828; e-pasts
Informāciju par jauniešu (15-20 gadi) nodarbinātību 2021. gada vasarā meklējiet Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv/.