Ceturtdiena, 13.11.2025 14:39
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
Ceturtdiena, 13.11.2025 14:39
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
Ceturtdiena, 13. novembris, 2025 13:30

Informācija par svētku uguņošanu 18. novembrī

VisitOgre/OgreNet
Informācija par svētku uguņošanu 18. novembrī
Foto: VisitOgre
Ceturtdiena, 13. novembris, 2025 13:30

Informācija par svētku uguņošanu 18. novembrī

VisitOgre/OgreNet

18. novembrī, Valsts svētkos, plkst. 20.00 notiks svētku uguņošanu pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas Brīvības ielā 33.

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs informē:

  • drošības apsvērumu dēļ 18. novembrī no plkst. 19.30 līdz 20.10 tiks slēgta teritorija ap Brīvības ielu 33;
  • no plkst. 19.50 līdz 20.10 satiksme tiks slēgta posmā no Kalna prospekta krustojuma ar Brīvības ielu līdz Tīnūžu ielas krustojumam ar Parka ielu; apbraukšanai aicinām izmantot citas ielas.

Par drošību uguņošanas laikā rūpēsies Ogres novada pašvaldības policija.

Lūgums ievērot norobežojošās lentas ēkas Brīvības ielā 33 tuvumā un nešķērsot tās!

Karte pieejama šeit.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?