Ogres novada Tūrisma informācijas centrs informē:
- drošības apsvērumu dēļ 18. novembrī no plkst. 19.30 līdz 20.10 tiks slēgta teritorija ap Brīvības ielu 33;
- no plkst. 19.50 līdz 20.10 satiksme tiks slēgta posmā no Kalna prospekta krustojuma ar Brīvības ielu līdz Tīnūžu ielas krustojumam ar Parka ielu; apbraukšanai aicinām izmantot citas ielas.
Par drošību uguņošanas laikā rūpēsies Ogres novada pašvaldības policija.
Lūgums ievērot norobežojošās lentas ēkas Brīvības ielā 33 tuvumā un nešķērsot tās!
Karte pieejama šeit.