Trešdiena, 29. decembris, 2022 13:20

Informē akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"

ogresnovads.lv
Informē akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Trešdiena, 29. decembris, 2022 13:20

Informē akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"

ogresnovads.lv

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka Ogres novada teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem tiek nodrošināta dabasgāzes pārvada ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos šo gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

Informatīvs materiāls par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām šeit:
Informatīvs materiāls par par rīcību dabasgāzes pārvades sistēmas avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem šeit:

