Ir pabeigti būvdarbi Ogres dzelzceļa stacijas apkaimē, pārbūvējot Skolas ielu posmā no Brīvības ielas līdz Pirts ielai un Jūlija Alberta Marsona laukumu. Objektā veikti ieguldījumi ceļa infrastruktūras uzlabošanā, izbūvēta atbilstoša lietus ūdens kanalizācija, citas virszemes un pazemes komunikācijas, gājēju un veloceliņu izbūve, pārbūvēts automašīnu stāvlaukums, uzstādīti labiekārtojuma elementi u.c. Darbus veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””. Projekta īstenošanai tikai piesaistīti arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē” ietvaros. Būvobjekts ir nodots ekspluatācijā.
Pabeigti arī Lāčplēša laukuma pārbūves darbi Lielvārdē, pašreiz notiek šī objekta nodošana ekspluatācijā.
Pilnā apjomā turpinās jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība. Tiek veikta pamatu pāļu sistēmas ierīkošana visā ēkas perimetrā, un tuvākajā laikā tiks uzsākti sienu izbūves darbi.
Notiek iepirkuma procedūra Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai. Līgumu plānots noslēgt jau šī gada augustā. Arī šī projekta realizācijai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Tiek veikta iepirkuma procedūra dizaina objekta (bāka ar Ogres novada logo) būvniecībai uz aizsargmola pie Ogres upes ietekas Daugavā. Būvdarbi varētu tikt uzsākti šī gada septembrī.
Iepirkumu procedūra notiek arī Jauniešu mājas pārbūvei Brīvības ielā 40, Ogrē, kur paredzēts pārbūvēt ēkas veco korpusu un veikt energoefektivitātes pasākumus, kā arī izbūvēt modernu piebūvi ar multifunkcionālu zāli. Līgumu plānots noslēgt augustā.
Tiek veikta iepirkumu dokumentācijas sagatavošana Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītajā projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā”, lai šī gada augustā varētu izsludināt iepirkumu būvniecībai. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt ēku Suntažu ielā 2, Ogrē, un blakus tai uzbūvēt jaunu ēku, rezultātā izveidojot vairākus sociālos pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām – grupu dzīvokļus, tā dēvētā “atelpas brīža”, rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus.
Diviem objektiem – Taurupes muižas klēts pārbūvei, kuras rezultātā tiks atjaunots vietējās nozīmes kultūras piemineklis un izveidots muzejs, un klinšu kāpšanas sienas būvniecībai Zvaigžņu ielā 11, Ogrē, pārbūvējot esošo ūdenstorni, – notiek līgumu saskaņošana ar būvniekiem, lai jau drīzumā varētu uzsākt būvdarbus.
Ir noslēgts līgums ar projektētājiem un tiek veikta būvprojekta izstrāde bijušās sūkņu stacijas Ogrē, Rīgas ielā 45, pārveidei par tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu “Ogres vārti”. Iecerētais zinātniskais centrs kalpos kā Ogres pilsētas reprezentācijas vieta, simbolizējot Ogri kā modernu, inovatīvu un plaukstošu kūrortpilsētu. Būvprojekta izstrādi pilnā sastāvā paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 16. maijam.