Nav šaubu, ka stress nav nekas jauns – tas ir pastāvējis visos laikos. Tomēr mūsdienās stress rada aizvien vairāk izaicinājumu, jo ar to veicinošajiem faktoriem sastopamies ik uz soļa. Piemēram, Slimību profilakses un kontroles centra veiktā Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati liecina, ka stresu un nomāktību ikdienā izjūt aptuveni puse jeb 48,7% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
Šie dati nozīmē arī to, ka šiem cilvēkiem ir ļoti augsts risks saskarties ar dažādām stresa izraisītām veselības problēmām – galvassāpēm, miega traucējumiem, sirds un asinsvadu sistēmas, kā arī elpošanas saslimšanām, depresiju u.tml.
Stresam ikdienā ir pakļauts ikviens cilvēks, jo tas nešķiro cilvēkus ne pēc vecuma un dzimuma, ne arī pēc profesijas un ģimenes stāvokļa. Tāpēc ar mērķi paplašināt Ogres novada iedzīvotāju izpratni par psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem un to ietekmi uz cilvēka labsajūtu, kā arī darba spējām ONSC Veselības veicināšanas nodaļa Oveselība šā gada 23.aprīlī laikā no plkst. 12.30 līdz 15.30 organizēs interaktīvu, izglītojošu nodarbību "Stress dzīvē un darbā". Tajā ikvienam interesentam līdztekus teorētiskajām zināšanām par izplatītākajiem stresa cēloņiem būs iespēja apgūt arī dažādas stresa vadības un iekšējo resursu atjaunošanas taktikas.
Nodarbība norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite uz to tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem, tāpēc interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi .
Ņemot vērā, ka drošai, sakārtotai, komfortablai darba videi, kas veicina darbinieku labsajūtu, ir ļoti liela nozīme ne vien viņu fiziskās un psihoemocionālās veselības, bet arī darba efektivitātes un produktivitātes veicināšanā, šī nodarbība būs saistoša gan darbspējīgajiem novada iedzīvotājiem, gan arī viņu darba devējiem. Kā nekā, cilvēks darbā pavada trešo daļu savas dzīves. Turklāt dažādi pētījumi liecina, ka tieši darba vidē viņš stresa faktoriem ir pakļauts visvairāk. Piemēram, kā izriet no "Kantar" pētījumu datiem, 81% strādājošo Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka viņus visvairāk uztrauc ar ikdienas darba pienākumu izpildi saistītais stress.
Vēl viens nozīmīgs iemesls, kāpēc darba devējiem ir vērts aizdomāties par atbalsta mehānismiem darbiniekiem psihoemocionālo darba risku mazināšanā ir fakts, ka krīzes situācijās cilvēki stresa ietekmi izjūt īpaši izteikti. Globālā pandēmija šajā ziņā nav izņēmums – 41% strādājošo Latvijas iedzīvotāju norāda, ka pandēmija ir ietekmējusi viņu emocionālo veselību, turklāt absolūtais vairākums jeb 81% no viņiem atzīst, ka šī ietekme ir bijusi negatīva, liecina pētījumu kompānijas "Kantar" dati.
Arī no RSU Darba drošības un vides veselības institūta veiktā pētījuma datiem izriet, ka jaunie darba un dzīves apstākļi, ko ir veicinājusi pandēmija, ir ietekmējuši strādājošo emocionālo veselību. Piemēram, 28% aptaujāto atzīst, ka attālināts darbs ir negatīvi ietekmējis viņu privātās un darba dzīves līdzsvaru. Kā nekā, daudziem darbs no mājām bija pirmā šāda veida pieredze, kas radīja virkni izaicinājumu gan darbā, gan mājās.
Tāpat katrs trešais respondents atklāj, ka viņiem mājās ir radušies papildu pienākumi. Piemēram, liela daļa sieviešu norāda, ka viņu pārziņā līdztekus ikdienas mājas darbiem, kuru apjoms, strādājot attālināti, ir palielinājies, ir arī ar bērnu mājmācību saistītie jautājumi. Ar to eksperti lielā mērā skaidro faktu, kāpēc sievietes šobrīd stresu izjūt divas reizes biežāk nekā vīrieši.
Nodarbību vadīs psiholoģe un karjeras konsultante Marina Dango, kurai ir vairāk nekā 15 gadu pedagoģiskā darba pieredze dažādās Latvijas augstskolās, kā arī semināru vadīšana dažādām mērķauditorijām. Aptverto tēmu loks – saskarsmes, un sociālā psiholoģija (t.sk. klientu apkalpošana un konfliktu vadība), komunikācijas stratēģijas, stresa vadība, profesionālā izdegšana, pozitīvā domāšana, karjeras plānošana un pārveide u.tml.
Nodarbība "Stress dzīvē un darbā" tiek organizēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem").
Informāciju sagatavoja Oveselība