Sociālajā tīklā "X" viņa uzsvēra, ka ir būtiski, lai preses abonenti nepaliktu bez saviem izdevumiem un lai mediji saņemtu nepieciešamo atbalstu kvalitatīvas informācijas nodrošināšanai.
"Man ir svarīgi, lai preses abonenti nepaliktu bez saviem izdevumiem un lai mediji saņemtu nepieciešamo atbalstu, kas nodrošina kvalitatīvu informāciju visā Latvijā," raksta Siliņa.
Tāpat viņa uzsvēra, ka Ministru kabinetā tuvākajā laikā plāno skatīt jautājumu par kompensāciju piešķiršanu preses piegādes izdevumu segšanai.
Premjere arī norādīja, ka Satiksmes ministram ir uzdots nākt klajā ar skaidru un ilgtspējīgu risinājumu.
Kā ziņo aģentūra LETA, Ministru kabinetā (MK) otrdien, 9. decembrī, tiks skatīts jautājums par kompensācijām abonētās preses piegādes izmaksu segšanai.
Evika Siliņa norāda, ka kvalitatīvi un stipri mediji ir būtiski Latvijas informatīvās telpas aizsardzībai, valsts valodas stiprināšanai un sabiedrības noturībai pret dezinformāciju. "Īpaši nozīmīga ir drukātās preses pieejamība reģionos, kur tā bieži ir galvenais uzticamas informācijas avots un vietējās kopienas balsts," piebilst Siliņa.
Informācija Tiesību aktu portālā liecina, ka MK darba kārtībā iekļauts Satiksmes ministrijas (SM) rīkojuma projekts, kas paredz nākamgad piegādes izmaksas preses izdevējiem nepalielināt.
Grozījumi paredz noteikt tādas proporcijas no tarifa par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem, lai preses izdevējiem 2026. gadā nepalielinātos izmaksas, saglabājot tās 2025. gada līmenī, bet sniegto pakalpojumu izmaksu palielinājumu pēc jauno tarifu piemērošanas plānots segt no valsts budžeta līdzekļiem.
Savukārt attiecībā uz maksājumiem 2027. gadā, nosakot tarifu proporcijas, būs jāvērtē, lai indikatīvi preses izdevēju izmaksas nepieaugtu par vairāk nekā 10%, uzsver ministrijā.
Tāpat valdības sēdes darba kārtībā ir iekļauts rīkojuma projekts, kas paredz no valsts budžeta piešķirt 9,024 miljonus eiro preses piegādes un pasta pakalpojumu nodrošināšanai 2025. gadā.
SM lūdz piešķirt 9,024 miljonus eiro, lai atbilstoši Pasta likumam samaksātu dalītā maksājuma valsts daļu par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem 2025. gada otrajā, trešajā un ceturtajā ceturksnī, kā arī kompensētu universālā pasta pakalpojuma (UPP) saistību izpildes 2024. gada tīrās izmaksas.
Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
LETA jau ziņoja, ka "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifi no 1. janvāra pieaugs vidēji par 9%, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijā.
"Latvijas pasta" UPP jaunos tarifus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).
Tomēr 28. augustā Satiksmes ministrija (SM) un Latvijas Preses izdevēju asociācija vienojās, ka 2026. gadā abonētās preses piegādes izmaksas izdevējiem nepalielināsies. SM pārskatīs abonētās preses piegādes izdevumu sadalījumu, lai preses izdevēju maksājumu daļa nākamgad nemainītos un paliktu šā gada līmenī.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1800 darbinieku.