"Sūtījumu izsniegšanas diena uzskatāma par veiksmīgi realizētu, jo kopējais pasta nodaļās izsniegto sūtījumu skaits pārsniedza 52 000 vienību. Esam pateicīgi visiem klientiem, kas šajā dienā apmeklēja pasta nodaļu un izņēma savus sūtījumus, jo šim procesam bijām mobilizējuši visus spēkus un papildu resursus, ņemot vērā ievērojamo pasta nodaļās ienākošo un izsniedzamo sūtījumu skaitu. Lai gan 8.maijs bija pārceltā darbdiena, tomēr daudziem šī diena tik un tā bija brīvdiena, tāpēc priecājamies, ka klienti aktīvi ieradās nodaļās un tajās uzkrāto sūtījumu apjoms tika jūtami izretināts," uzsver Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.
Visvairāk sūtījumu 8.maijā tika izsniegts Rīgā un reģionā – vairāk nekā 27 000, Kurzemē un Zemgalē klienti izņēma vairāk nekā 7000 sūtījumus, Latgalē – vairāk nekā 6000 un Vidzemē – nepilnus 4000 sūtījumus.
Informāciju sagatavoja Gundega Vārpa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja