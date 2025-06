Deputāte uzskata, ka ir bezatbildīgi tracināt seniorus par pensionēšanās vecuma palielināšanu OgreNet

"Šobrīd ir bezatbildīgi runāt un tracināt seniorus, kuri maksājuši godprātīgi nodokļus par pensionēšanas vecuma palielināšanu. Tas grauj uzticību valstij un nekādi nemotivēs maksāt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas," pārdomās dalās 14. Saeimas deputāte Aiva Vīksna (AS). Viņa piekrīt, ka Latvijā, jā, sabiedrība noveco, bet "tas jau nav nekas slikts", savukārt, ir "pilnīgi cits kā mēs izmantojam šo viedo, gudro paaudzi tautsaimniecībā." Un uzmanība ir jāvērš vairāk uz to, ka no Latvijas izbrauc jaunā paaudze no 19 līdz 32 gadiem. Deputāte gatava sniegt savu analītisko ieskatu problēmas būtībā, risinājumos, plusos un mīnusos.