Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem mentālu palīdzību - veicināt emocionālā, garīgā un fiziskā stāvokļa uzlabošanu caur jaunu zināšanu apguvi, emociju un iespaidu radīšanu, motivēšanu, socializēšanos, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu 20 reorganizētā Ķeguma novada (Ķeguma pilsētas, Tomes, Rembates un Birzgales pagasta) jauniešiem, vecumā no 13-19 gadiem.
Projektā tika realizētas vairākas interesantas aktivitātes.Vasaras vidū jaunieši devās divu dienu pārgājienā pa Tomes pagasta mežiem, mērojot vairāk kā 10km garu maršrutu.Pārgājiena laiks tika pavadīts brīvā dabā ar tādiem pasākumiem, kā apmetnes ierīkošana,upes šķērsošana ar alpīnisma paņēmieni, mācības par to, kas ir topogrāfija, orientēšanās mežā, pirmās palīdzības sniegšana, ugunskura veidu iepazīšana, izklaides elementi – Lazer tag, šaušana ar pneimatiskajiem ieročiem.Pārgājiena mērķis bija sniegt jauniešiem iespēju saliedēties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,uzlabojot jauniešu saskarsmes un socializēšanās spējas, fizisko sagatavotību un iegūtu arī jaunas zināšanas, pieredzi. Šis vasaras divu dienu piedzīvojums bija fiziski nogurdinošs, taču pozitīvām emocijām piepildīts, jo kāds ieguva jaunus draugus, kāds jaunu pieredzi, bet kādam šis piedzīvojums radīja pat tik labu atgriezenisko saiti, ka pēc tam iestājās jaunsardzē.
Uzsākot jaunu mācību gadu, jaunieši reizi mēnesī apmeklēja neparastas, taču veselību uzlabojošas Smieklu jogas nodarbības, kurās jauniešiem ar praktiskiem jogas vingrinājumiem un smieklu palīdzību, veicināja pozitīva garastāvokļa nostabilizēšanos,mazinot arī uzkrāto stresu gan no attālinātā, gan klātienes mācību procesa.Tāpat,paralēli skolas mācību procesam, tika vadītas individuālas Koučinga nodarbības katram projektā iesaistītajam jaunietim, kuras palīdzēja veikt sevis analīzi, iepazīšanu, produktivitāti, mērķu definēšanu, veicinot jauniešu personības izaugsmi, pašapziņas celšanu. Par nodarbībām jaunieši bija īpaši priecīgi, jo tajās katram tika sniegta individuāla pieeja, kura rezultējās ar izstrādātiem personīgajiem CV, pieteikuma vēstulēm, mērķu kartēm. Īpašs prieks par tiem jauniešiem, kuri balstoties uz šīm nodarbībām mērķtiecīgi ir atraduši jaunas prakses vietas 2022.gada vasaras sezonā, bet kādam pat palīdzējis sagatavoties studijām ārzemēs.
Kā iesaistītā persona projektā darbojās arī psihologs, kurš novadīja 2 interesantas nodarbības, kas bija balstītas bija uz to, lai vēl vairāk nostiprinātu pašvērtējumu, saskarsmes prasmes un pozitīvas komunikācijas veidošanu, stresa mazināšanas metožu ieviešanu ikdienas dzīvē un novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.
Visa projekta noslēgumā jaunieši tikās noslēguma pasākumā, kurā viņus sagaidīja īpaši iedvesmojoša personība – Latvijas izlases basketbolists Kristaps Dārgais. Pusotras stundas garumā jaunieši klausījās basketbolista stāstījumā par sasniegumiem un izaugsmi karjerā, lai motivētu jauniešus tiekties uz saviem mērķiem un nepadoties.Tāpat sportists runāja arī par veselīga dzīvesveida uzturēšanu, tostarp rādot arī praktiskus paņēmienus, ko iespējams ieviest ikdienas dzīvē, lai uzturētu sevi možu un labā formā. Pēc sportista iedvesmojošās pēcpusdienas sarunas, jauniešiem bija iespēja darboties arī radoši, piedaloties T-kreklu apgleznošanas radošajā darbnīcā. Tajā jauniešiem bija jāzīmē savas emocijas un sajūtas. Izveidotie darbi bija ļoti radoši un interesanti, tie izpaudās gan priecīgās, gan košās krāsās un apbrīnojami radošos un spožos zīmējumos, kas liecināja par jauniešu optimismu un emocionālo stabilitāti. Tā bija kā emociju uzlādējoša nodarbe, kas visiem ļoti patika.
Kopumā pēc jauniešu vērtējuma gan arī psihologa atzinuma un pārējo nodarbību vadītāju teiktā, projekts kopumā ir stiprinājis un uzlabojis mentālās veselības stāvokli. Taču, lai arī turpmāk palielinātu jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību, nezaudētu savu degsmi, aizrautību, mazinātu ikdienas stresu un nezaudētu emocionālo līdzsvaru, ir jāturpina sniegt jauniešiem dažāda veida atbalsts, piedāvājot viņiem gan radošas un aktīvas ārpusskolas nodarbes, gan arī individuālu pieeju un regulāru psiholoģisku atbalstu.
Esam priecīgi un gandarīti, ka arī mūsu jauniešiem bija iespēja piedalīties šī projekta aktivitātēs. Jaunieši ar jaunu degsmi ir gatavi iesaistīties atkal citos projektos, jo to idejas un enerģija ir neizmērojama.