Balstoties uz pagastā esošo pieredzi, radās doma veidot līdzīgu atpūtas vietu skolas parkā, kā papildinājumu tur esošajām iekārtām. Taurupes pamatskolā mācās ļoti daudz skolēnu, kuri pēc stundām ilgi gaida autobusu. Brīvo laiku viņi pārsvarā pavada kopā ar viedtālruņiem. Pie skolas esošās sporta ierīces ir novecojušas un mūsdienām neatbilstošas. Lai bērni varētu vairāk laika pavadīt ārā, svaigā gaisā, bija nepieciešamas interesantas un viņu uzmanību saistošas lietas, tāpēc līdzīgi domājošu cilvēku grupa “Mēs – par spēlēm dabā”, kuri par savu prioritāti izvirza veselīgu dzīves veidu un atpūtu brīvā dabā, nolēma realizācijai pieteikt projektu “Atpūties sportojot”.
Projekta rezultātā vasarā tika iekārtots aktīvās atpūtas laukums ar āra spēlēm. Pašu spēkiem sagatavojām vietu šīs atpūtas zonas ierīkošanai. No finiera izzāģējām spēlei “Tvisteris” nepieciešamos apļus, kurus pēc tam palīdzēja nokrāsot neformālās izglītības dienas nometnes dalībnieki.
Stacionāri tika izvietots galda teniss un tvisteris. Dambreti, cirku un kroketu var izmantot pēc vajadzības, piemēram, pagasta iedzīvotā
ji dažādos pasākumos saturīgai brīva laika pavadīšanai. Vasarā šīs spēles aktīvai laika pavadīšanai izmantoja dienas nometnes dalībnieki, arī taurupiešu ģimenes un ciemiņi.
Mācību gada sākumā rīkojām spēļu atklāšanas dienu, kur ikviens skolēns varēja izmēģināt visas spēles. Pašreiz skolēni tās izmanto arī sporta stundās, gaidot pēc stundām autobusu, bet vakaros un brīvdienās, atpūšoties kopā ar ģimenēm. Tādā veidā tika īstenots projekta pamatmērķis – nodrošināt jauniešiem kustības āra vidē un rūpēties par vietējās sabiedrības veselību.
Jauniešu domas par projektu un atklāšanas pasākumu:
-Āra spēļu dienā mēs satikāmies basketbola laukumā. Bija jāiet pa riņķi un jāspēlē dažādas spēles. Man visvairāk patika cirks. Everts
-Man ļoti patika spēļu diena. Bija jautri spēlēt kroketu un citas spēles. Kristiāna Līva
-Labi, ka tagad pie skolas ir āra galda teniss. Katru dienu var nākt un spēlēt. Ingus
-Āra spēļu diena bija ļoti interesanta, mēs labi pavadījām laiku. Patika spēlēt kroketu un galda tenisu. Kristiāna Marija
-Vislabāk man patika spēlēt kroketu un galda tenisu, arī pārējās spēles bija interesantas. Šis ir vislabākais projekts, kāds ir bijis skolai. Artūrs Ralfs
Iekārtotais laukums ar āra spēlēm turpmāk kalpos kā sajūtu, izziņas, intelektuālās attīstības un aktīvās atpūtas vieta visu vecumu pagasta iedzīvotājiem, tālākiem un tuvākiem viesiem. Āra spēles ir pieejamas jebkurā laikā un jebkuram interesentam.
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Vanda Prancāne. Foto no projekta atklāšanas šeit: