Projekta mērķis ir uzlabot Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” iemītnieku iespējas pavadīt laiku ārā svaigā gaisā un uzlabot kultūras pasākumu norisi ārtelpā pansionāta zaļajā zonā. Projekta mērķa sasniegšanai par pašvaldības piešķirto finansējumu tika iegādāti un uzstādīti seši masīvkoka soli ar atzveltnēm un pārvietojama āra grīda (septiņi savstarpēji savienojami koka paliktņi 2x2m).
Soli ir novietoti terasē pie pansionāta, kur iemītnieki visbiežāk uzturas, risinot sarunas un vērojot norises, kā arī satiekoties ar saviem mīļajiem.
Pārvietojamā āra grīda turpmāk dos iespēju dažādot pasākumu klāstu, uzaicinot gan dejotājus, gan dziedātājus, kā arī nodrošinās māksliniekiem piemērotus apstākļus priekšesumu sniegšanai ārtelpā. Tas ir īpaši svarīgi Covid-19 pandēmijas laikā noteikto pulcēšanās ierobežojumu un epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ. Pārvietojamo āra grīdu kā pirmie mākslinieki iedancoja Madlienas kultūras nama līnijdejotāju grupa “Kaprīze”, un pēc tam pansionāta iemītnieki baudīja pikniku. Paldies dejotājām par sniegumu un dāvāto prieku!
Paldies Ogres novada pašvaldībai par iespēju piedalīties projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”!
Informāciju sagatavoja Vispārējā tipa pansionāts “Madliena”.