Izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Čiekuriņš” vadītāju
Pašvaldības dome 2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu” un apstiprināja Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes. Tādējādi Pašvaldībā (statusā no 01.07.2021.) veikti saimnieciska rakstura pasākumi, nosakot kritērijus Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanai un apstiprinot Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes, t.sk. nosakot, ka Ikšķiles PII “Čiekuriņš” vadītāja mēneša darba algas likmi 1362 euro apmērā no 2022. gada 1. janvāra. Šī gada 18. janvārī saņemts Ikšķiles PII “Čiekuriņš” vadītājas Laimītes Seņkānes-Sostes iesniegums, kurā viņa norāda, ka nepiekrīt parakstīt vienošanos par grozījumiem darba līgumā.
Dome pieņēma lēmumu uzteikt 2017. gada 27. septembrī noslēgto darba līgumu ar 18. februāri.
Izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Birzgales pagasta pārvaldes vadītāju
Šī gada 26. janvārī starp Ogres novada pašvaldību un Birzgales pagasta pārvaldes vadītāju Solvitu Pikaļevu noslēgta vienošanās uzteikt noslēgto darba līgumu saskaņāar Darba likuma 103. panta ceturtajā daļā noteikto un pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9. punktu – tiek samazināts darbinieku skaits. Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Birzgales pagasta pārvaldes vadītāju Solvitu Pikaļevu 2022. gada 31. janvārī, nosakot, ka līdz iecelšanai vakantajā Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja amatā pārvaldes vadītāja pienākumus pilda Birzgales pagasta pārvaldes dārzniece Diāna Arāja.
Izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Jumpravas pamatskolas direktori
Ogres novada pašvaldībā šī gada 13. janvārī saņemts Jumpravas pamatskolas direktores Daces Kļavas iesniegums par atbrīvošanu no darba pēc pašas vēlēšanās ar 2022. gada 11. februāri. Domes sēdē deputāti nolēma ar šī gada 11. februāri izbeigt darba tiesiskās attiecības ar D. Kļavu un noteica, ka līdz jauna darbinieka iecelšanai vakantajā Jumpravas pamatskolas direktora amatā pamatskolas direktora pienākumus pilda Jumpravas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Diāna Grāviņa.
Izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Birzgales PII “Birztaliņa” vadītāju
Ogres novada pašvaldībā 2022. gada 11. janvārī saņemts Birzgales PII “Birztaliņa”vadītājas Anitas Skosas iesniegums par atbrīvošanu no darba uz pušu savstarpējās vienošanās pamata. Deputāti pieņēma lēmumu ar šī gada 28. janvāri aizbeigt darba tiesiskās attiecības ar A.Skosu un līdz jauna darbinieka iecelšanai vakantajā amatā iestādes vadītāja pienākumus pilda Birzgales PII “Birztaliņa” vadītāja vietniece Sanita Čodore.