Sestdiena, 13. novembris, 2021

Izbūvēs apgaismojumu vairākās ielās Ikšķilē

Izbūvēs apgaismojumu vairākās ielās Ikšķilē
Ceturtdien,11. novembrī, Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Ielu apgaismojuma izbūve Ezera, Māras, Ādama, Lupīnu un Ausekļa ielā, Ikšķilē, Ogres novadā”.

Ikšķiles novada pašvaldības 2021. gada budžetā projekta ieviešanai bija paredzēti 73289,70 eiro (ar PVN). Saskaņā ar atklātā konkursa iepirkuma procedūras rezultātiem un tajā uzvarējušo pretendentu piedāvājumiem iepirkuma 1 . daļas “Ielu apgaismojuma izbūve Ezera ielā, Ikšķilē, Ogres novadā” realizācijai nepieciešami 40807,60 (ar PVN), savukārt iepirkuma 2. daļas “Ielu apgaismojuma izbūve Māras, Ādama, Lupīnu un Ausekļa ielā, Ikšķilē, Ogres novadā” īstenošanai – 39110,61 eiro (ar PVN). Tādējādi kopējās projekta realizācijai nepieciešamās izmaksas ir 79918,21 eiro, kas par 6628,51 eiro pārsniedz sākotnēji plānoto.

Ogres novada pašvaldības domes deputāti pieņēma lēmumu piešķirt projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Ezera, Māras, Ādama, Lupīnu un Ausekļa ielā, Ikšķilē, Ogres novadā” īstenošanai papildu finansējumu 6628,51 eiro apmērā no Ogres novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.

“Šī apgaismojuma izbūve ir ļoti vajadzīga ikšķiliešiem, un esam atraduši naudu pašvaldības budžetā, lai šo projektu veiksmīgi pabeigtu,” uzsvēra Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.

Apgaismojuma izbūvi Ezera ielā veiks “RGR BŪVE”, Māras, Ādama, Lupīnu un Ausekļa ielās – SIA “REMUS ELEKTRO”.

