Projekta ietvaros veikta jumta konstrukciju atjaunošana, izbūve, ēkas pamatu horizontālās un vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un izbūve, grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumu un lielās zāles krāšņu atjaunošana. Tāpat veikti arī iekšējās apdares darbi, kas iekļauj grīdu izbūvi, sienu un griestu apmetuma, krāsojuma atjaunošanu. Uzstādīti pacēlāji cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atjaunots arī ieejas vestibils.
Veicot A. Cīruļa sienas gleznojumu restaurācijas darbus, tika atklāti griestu dekori – izrādās, ka A. Cīrulis apgleznojis ne vien sienas, bet arī griestus. Nacionālā romantisma meistara darbi 50. gados tika aizkrāsoti. Sienas 80. gadu beigās atsedza un restaurēja, bet to, ka apgleznoti bijuši arī griesti, tolaik neviens nezināja. Arī jaunatklātie dekori tika atjaunoti.
Pārbūves darbus veica SIA "RERE meistari" saskaņā ar 2019. gada martā noslēgto līgumu.
Papildus projektā paredzētajiem darbiem Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki un studenti izstrādāja skices, pēc kurām tika izgatavotas lustras Lielajai zālei un ieejas vestibilam.
Bijušās sanatorijas "Ogre" ēkas atjaunošanas darbi tika veikti projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ietvaros ar mērķi saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", attīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.
Covid-19 pandēmijas dēļ bijušās sanatorijas zāle ar A. Cīruļa sienu apgleznojumiem un griestu dekoriem šobrīd diemžēl nav pieejama apmeklētājiem.