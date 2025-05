Izdota rokasgrāmata ar labākajiem medijpratības projektu piemēriem Eiropas Savienībā

Tajā uzsver, ka šī rokasgrāmata ir nozīmīgs labās prakses apkopojums, kura mērķis ir stiprināt iedzīvotāju kritisko domāšanu mediju vidē un sniegt praktiskus padomus un risinājumus digitālajā laikmetā.

Rokasgrāmatu izstrādājusi ERGA Medijpratības darba grupa. NEPLP skaidro, ka rokasgrāmata nav vienkārši veiksmīgu projektu katalogs, bet gan praktisks rīks politikas veidotājiem, pedagogiem un pilsoniskajai sabiedrībai, lai attīstītu medijpratību dažādos līmeņos - sākot no skolām un bibliotēkām līdz plašām kampaņām un digitālajiem risinājumiem. Rokasgrāmata ietver ļoti plašu prasmju kopumu - no digitālās ētikas un autortiesību ievērošanas līdz izpratnei par to, kas ir mediji un kā tie veido sabiedrisko viedokli un ietekmē personiskos uzskatus.

"Laikā, kad sabiedrība ik dienas saskaras ar dezinformāciju un informācijas manipulāciju, medijpratība kļūst par nepieciešamu prasmi ikvienam pilsonim. Tādēļ NEPLP jau vairākus gadus medijpratības sekmēšanu ir izvirzījusi par vienu no prioritātēm un aktīvi darbojas minētā mērķa sasniegšanai," uzsver NEPLP Starptautiskās sadarbības un informācijas analītikas nodaļas vadītāja Māra Madara Lūse.

Rokasgrāmata tematiski aptver aktivitātes, kas vērstas uz izglītības mērķiem (izglītības centrus, izglītības resursus, mācības un darbseminārus), pētījumus un to rezultātus (ziņojumus, publikācijas, datubāzes), komunikācijas pasākumus (tematiskas tīmekļvietnes, kampaņas, podkāstus, uzticības tālruņus un citus saziņas pasākumus) un sadarbības iniciatīvas (ekspertu grupas un partnerības).

Pēc NEPLP paustā, starp nozīmīgākajiem rokasgrāmatā aprakstītajiem projektiem ir 2024.gada ES mēroga medijpratības kampaņa, ko kopīgi īstenoja ERGA un Eiropas Komisija. Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām kampaņas vēstījumi tika izplatīti visu 27 dalībvalstu televīzijā, radio, kā arī sociālajos medijos un bija pieejami visās 24 ES oficiālajās valodās, tādējādi sasniedzot līdz šim plašāko auditoriju medijpratības jomā.

Rokasgrāmatā minēta arī NEPLP izveidotā medijpratības datubāze, kurā pieejami visdažādākie materiāli medijpratības jomā.