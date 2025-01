Izdoti saistošie noteikumi, kas regulē ielu tirdzniecību Ogres novadā

Saistošie noteikumi Nr. 32/2024 “Par ielu tirdzniecības nodevu Ogres novadā” (izdoti 2024. gada 28. novembrī, precizēti 18. decembrī) attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras veic ielu tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tie nosaka ielu tirdzniecības nodevas apmēru un samaksas kārtību, kā arī uzskaita maksātāju grupas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas vai kurām ir piešķirti atvieglojumi.

Noteikumos ir norādītas likmes nodevai par tirdzniecības vietas izmantošanu gan pašvaldības organizētu publisko pasākumu (gadatirgu) laikā, gan arī ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai publiskās vietās ikdienā. Likmes lielums atkarīgs no preču grupas vai pakalpojuma veida, kā arī no tā, vai ielu tirdzniecība tiek veikta Ogrē, citās novada pilsētās vai kādā no pagastiem.

No nodevas atbrīvotas:

Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas ar invaliditāti,

Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētie pensionāri, kuri tirgo pašaudzētu lauksaimniecības produkciju,

Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas (ģimenes), kas audzina bērnus ar invaliditāti,

Ogres novada iedzīvotāji no mājsaimniecības ar trūcīgas mājsaimniecības statusu,

Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas no 13 līdz 18 gadu vecumam, kuras tirgo pašu izgatavotas preces,

Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie līdz 20 gadu vecumam, kuri tirgo pašu izgatavotus produktus šo izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu ietvaros.

Savukārt atvieglojumi 50% apmērā no nodevas tiek piemēroti:

Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kas tirgo pašu radītu un audzētu produkciju,

juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir Ogres novada administratīvajā teritorijā.



Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 33/2024 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ogres novadā” (izdoti 2024. gada 18. decembrī) attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai.

Saistošie noteikumi nosaka:

ielu tirdzniecības vietas Ogres novada administratīvajā teritorijā,

tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas un pakalpojumus,

nosacījumus ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai,

nosacījumus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas iekārtošanai,

kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība un tiek izsniegtas ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas atļaujas,

kārtību, kādā saņemama atļauja ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai publiska pasākuma laikā,

tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus ielu tirdzniecības kārtības nodrošināšanai,

ielu tirdzniecības atļaujas un atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.



Ar saistošajiem noteikumiem, kas regulē ielu tirdzniecību Ogres novadā, iespējams iepazīties šeit: https://www.ogresnovads.lv/lv/ielu-tirdznieciba.