Ogres novada Izglītības pārvalde ciena katra izglītības darbinieka vakcinācijas izvēles, bet aicina vakcinēties pret COVID-19 vai iegūt ārstu konsīlija slēdzienu, ja vakcinēties nav iespējams veselības stāvokļa dēļ.
Katram, kurš vēl nav izdarījis izvēli vakcinēties, ir pamatojums šādam lēmumam. Mēs neapšaubām šo pamatojumu, bet lūdzam to pretstatīt visam labajam, ko vēl varat izdarīt ar saviem skolēniem un pirmsskolas bērniem šajā mācību gadā.
Bērniem un jauniešiem tuvākās nedēļas un mēneši sola arvien jaunas grūtības – svarīgi, ka tiem līdzās ir pieredzējuši un zinoši pedagogi, kuri spēj sniegt atbalstu ikdienas gaitās.
Ja tomēr apsvērumi pret vakcināciju šobrīd šķiet būtiskāki nekā iespējamais devums savai grupai vai klasei, aicinām neaizvērt durvis uz skolu vai pirmsskolu! Katrs skolas vai pirmsskolas darbinieks ir no svara. Esam pārliecināti, ka skolu un pirmsskolu kolektīvi priecāsies par katru kolēģi, kurš agrāk vai vēlāk savu vērtību sadursmē nosvērsies par iespēju būt kopā ar pirmsskolēniem, skolēniem un kolēģiem!
Vēlamies arī pateikties katram Ogres novada izglītības darbiniekam, kurš jau vakcinējies, pasargājot sevi un samazinot slimības izplatīšanās riskus. Paldies par atbildīgu rīcību gan pret savu, gan līdzcilvēku veselību. Vēlam, lai izdodas izvairīties no slimības un tās izpausmēm smagākajās formās. Ceram, ka kopīgiem spēkiem panāksim, ka lielāko mācību gada daļu mums būs iespēja pavadīt klātienes saskarsmē ar bērniem!