Kā liecina informācija "Firmas.lv", SIA "Latvian Amusement Agency" pagājušajā gadā strādāja ar 1,908 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 22% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 100 180 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma samazinājumu ietekmēja lietaini un auksti laika apstākļi, kas radīja mazāku apmeklētāju pieprasījumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
Tāpat vadības ziņojumā atzīmēts, ka pagājušo gadu "Latvian Amusement Agency" noslēdza ar zaudējumiem, taču uzņēmums turpina pilnveidot atrakciju klāstu, kā arī remontēt un atjaunot esošās atrakcijas.
Pērn "Latvian Amusement Agency" iegādājās vairākas atrakcijas, un šogad uzņēmums turpina veikt nelielus ieguldījumus un attīstīt atrakciju parku. Šogad "Latvian Amusement Agency" sagaida apmeklētāju skaita pieaugumu 10% robežās un kopumā pozitīvus finanšu rezultātus.
"Latvian Amusement Agency" 2024. gadā strādāja ar 2,448 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās 2,2 reizes un bija 171 412 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2015. gadā, un tā pamatkapitāls ir 85 840 eiro. "Latvian Amusement Agency" īpašnieki vienādās daļās ir Igors Švāns un Mārtiņš Brezauckis.