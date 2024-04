Izklaides vietām par trokšņošanu varēs piemērot sodu līdz 5000 eiro Leta

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas nosaka juridiskām personām, tajā skaitā izklaides vietām, maksimālo sodu par trokšņošanu 5000 eiro.

Noteikts, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību, juridiskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 5000 eiro.

Līdz ar to pēc būtības pieņemts Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Andreja Judina (JV) priekšlikums par maksimālā soda apmēru. Pieņemts arī Tieslietu ministrijas piedāvājums atteikties no minimālā soda, tā vietā nosakot brīdinājumu.

Šodien pieņemto izmaiņu anotācijā skaidrots, ka tās izstrādātas, lai reaģētu uz publiskajā telpā vairākkārt izskanējušo un aktualizēto jautājumu par sabiedriskās kārtības traucēšanu publiskās izklaides vietās ar ļoti skaļu mūziku, kā, piemēram, bāros, kafejnīcās un naktsklubos.

"Tas rada diskomfortu, traucē personu mieru un ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti," norāda komisijā. Bieži vien attiecīgās izklaides vietas atrodas dzīvojamo māju pirmajos stāvos vai pagrabstāvos, kur troksnis katru nakti izskan līdz pat augšējiem stāviem. Rīgas pašvaldības policija saņem ļoti lielu skaitu izsaukumu par trokšņošanu - pagājušajā gadā tas ir bijis 10 077 reizes, norādīts likumprojekta pamatojumā.

Juridiskas personas būs iespēja saukt pie administratīvās atbildības ne tikai par trokšņu radīšanu, bet arī par jebkādu citu darbību, kas traucē sabiedrisko kārtību un cilvēku mieru.

Likumā vienkāršots un atvieglots mehānisms pašvaldības policijai reaģēt uz iedzīvotāju sūdzībām par sabiedriskās kārtības traucēšanu ar skaļas mūzikas atskaņošanu publiskās izklaides vietās.

Kā ziņots, iepriekš aprīļa sēdē Judins skaidroja, ka cilvēkiem jeb fiziskām personām jau tagad var piemērot sodu par mazo huligānismu, bet, ja juridiska persona, piemēram, naktsklubs traucē gulēt cilvēkiem, tad pašlaik nav risinājuma, lai to sodītu. Politiķis uzsvēra, ka atbildīgo amatpersonu pienākums ir aizsargāt cilvēkus, kuriem trokšņi, piemēram, naktī traucē.

Rīgas Apkaimju alianses pārstāvis Māris Jansons norādījis, ka problēma ir to personu rīcība, kuriem trokšņošana ir bizness un kuri jau pasākuma organizēšanas tāmē bez maz vai ieraksta soda naudas nomaksu. Šādiem apzinātiem trokšņotājiem svarīgi ir piemērot lielākus sodus.

Juridiskā komisija paralēli grozījumu virzīšanai aicinājusi Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) izveidot starpinstitucionālu darba grupu, kurā atbildīgās instances strādātu pie plašāka regulējuma traucējošo trokšņu problēmas risināšanai. Dažādu iestāžu sadarbība nepieciešama, ņemot vērā, ka jautājums skar vairākas jomas, tajā skaitā, uzņēmējiem sākotnēji nosakāmās prasības.