Jaunā konservatīvā partija – 24 deputātu kandidāti;
Jaunā VIENOTĪBA – 26 deputātu kandidāti;
Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS – 26 deputātu kandidāti;
Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” – 26 deputātu kandidāti;
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI – 26 deputātu kandidāti;
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija – 26 deputātu kandidāti;
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 26 deputātu kandidāti;
“Kustība “Par!”” – 19 deputātu kandidāti;
“Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA – 26 deputātu kandidāti;
“Latvijas Krievu savienība” – 1 deputāta kandidāts;
Jaunā Saskaņa– 2 deputātu kandidāti;
Politiskā partija “KPV LV” – 15 deputātu kandidāti.
Uz 23 deputātu vietām Ogres novada pašvaldības domē kandidē 243 personas, t.sk. 162 vīrieši un 81 sieviete; kandidātu vidējais vecums – 45,6 gadi (jaunākajam kandidātam ir 19 gadi, vecākajam – 78 gadi).
Vēlēšanu zīmes, kas vēlēšanu iecirknī tiks izsniegtas katram balsotājam, būs sakārtotas izlozes noteiktajā secībā. Ogres novada pašvaldības domes vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji 9. aprīlī notikušajā kandidātu sarakstu numuru izlozē izvilka sava saraksta kārtas numuru.
Izlozes rezultātā vēlēšanu zīmes tiks numurētas un sakārtotas šādā secībā:
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
NACIONĀLĀ SAVIENĪBA TAISNĪGUMS
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", Latvijas Zaļā partija
"Kustība "Par!""
JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA
"Latvijas Krievu savienība"
KPV LV
"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
JAUNĀ VIENOTĪBA
Jaunā Saskaņa