Ministru kabinets otrdien konceptuāli atbalstīja priekšlikumu, ka turpmāk vispārējās izglītības procesa organizēšanā tiks ņemts vērā reģionālais princips, proti, ka tajās pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju, pie konkrētiem nosacījumiem varētu atsākt klātienes mācības. Otrdien gan tika pieņemts konceptuāls lēmums, bet konkrēts priekšlikums un gala lēmums tiks pieņemts valdības sēdē ceturtdien, 18.februārī.
Otrdien valdības sēdē Šuplinska atbalstīja Veselības ministrijas piedāvājumu pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogus un tehniskos darbiniekus vakcinēt vienlaikus ar senioriem vecumā no 60 līdz 69 gadiem, ņemot vērā, ka šie darbinieki nevar nodrošināt divu metru distanci darbā ar bērniem. Vienlaikus Šuplinska atbalstīja Veselības ministrijas piedāvājumu pēc iespējas drīzāk vakcinēt arī skolu pirmo klašu grupu pedagogus, kuri atsāks darbu klātienē.
"Drošās skolas" principu, kas paredz 14 dienu kumulatīvo saslimstību ar Covid-19 ir līdz 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju, ir gatavas ieviest 20 pašvaldības. Otrdien preses konferencē pēc valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdes Šuplinska informēja, ka visas minētās 20 pašvaldības ir gatavas nākamnedēļ sākt klātienes mācību procesu. Vienlaikus valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdē ministre piebilda, ka izglītības iestāžu medmāsas arī ir gatavas sākt iknedēļas testēšanu.
Ministre atzina, ka IZM sazināsies ar katru pašvaldības skolu, kas patlaban kopskaitā ir 50, lai vēlreiz pārliecinātos, ka visas skolas var nodrošināt visu epidemioloģisko drošības pasākumu komplektu. Proti, divu metru distanci, telpu vēdināšanu, dezinfekciju un nogādāšana uz skolu.
Savukārt par situācijām, kad bērns, kurš dzīvo citā pašvaldībā ar saslimstības rādītāju virs 200 sliekšņa, dodas uz izglītības iestādi pašvaldībā, kas atbilst "drošās skolas" kritērijiem, tiks lemts atsevišķi. Ministre gan norādīja, ka minētajos 20 novados šāda specifika nav tik liela, kāda tā ir speciālās izglītības iestādēs visā Latvijā. Viņa sacīja, ka šādi gadījumi varētu būt vien pāris.
Pēc aktuālākajiem SPKC datiem, 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju līdz 200 ir Alsungas, Cesvaines, Dundagas, Dagdas, Durbes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Ķeguma, Kuldīgas, Lielvārdes, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Rucavas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Skrundas, Vecpiebalgas novados.